Le rendez-vous incontournable du Channel IT français est de retour ! À l’occasion de la 20ᵉ édition d’IT Partners qui se tient les 4 et 5 février 2026 à Paris La Défense Arena, ChannelNews vous donne rendez-vous dès 14h00 pour une émission spéciale en direct.

Comme chaque année, le plateau TV ChannelNews s’installe au cœur du plus grand salon dédié au Channel IT, Télécoms et Audiovisuel en France. Pendant plus de deux heures, nous recevrons les dirigeants et décideurs qui font l’écosystème de la distribution informatique française.

Une quinzaine d’interviews exclusives

Cette première journée d’IT Partners 2026 sera rythmée par une série d’entretiens avec les acteurs reconnus du Channel. Au programme de notre plateau :

14h00 – Grégory Moulis, Directeur Associé et cofondateur d’Itaia

14h08 – Grégory Demule, Directeur Associé de Formind

14h16 – Olivier Marcillaud, Directeur Général France de Dstny (sponsor)

14h27 – Yohan Matti, Président d’Underscor

14h35 – Fabien Lévèque, Directeur Marketing, RSE et Relations Partenaires de Dynamips

14h43 – Florian Bissiere, Gérant du Groupe Proxitel

14h51 – Félix Perdereau, Président d’IMScloud

14h59 – Bertrand Pourcelot, Managing Director d’Enreach France, accompagné de Nicolas Guilbert, Directeur Général de Phenix Partner (sponsor)

15h10 – Philippe Rosenblum, Président de Ros Participations

15h18 – Dave Lecomte, PDG de VFLIT (Vous Faciliter L’IT)

15h26 – Adrien Aymes, Directeur Technique de Poweriti

15h34 – Denis Tessier, Directeur Marketing Communication de Covage (sponsor)

15h45 – Nathalie Caussimont, Animatrice du réseau de l’Alliance du Numérique

15h53 – Alexandre Lorey, PDG d’Yneia

16h01 – Bertrand Pourcelot, Managing Director d’Enreach France, accompagné de Jean-Marie Texier, Président de Convergence (sponsor)

Le direct vidéo

 

Nous remercions Dstny, Covage et Enreach pour leur soutien à la réalisation de ce plateau TV ChannelNews.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Dstny en régions pour présenter sa nouvelle offre de communication unifiée dans le Cloud
Ça y est, Dstny (ex-OpenIP) est prêt ! Comme il l’avait annoncé, l’opérateur de services de communication devient éditeur et s’apprête à démarrer la commercialisation de sa propre solution de communication unifiée dans le Cloud : Dstny...

La convergence et l’hybridation des technologies renforcent la dynamique de transformation en 2023, selon Enreach for Service Providers
Les défis qui se présentent, ouvrent des opportunités à mesure que les communications cloud arrivent à maturité, en ajoutant des capacités d’intégrations, de l’automatisation et de la simplicité.   Les principales tendances pour 2023 incluent :...

Dstny affirme ses ambitions auprès des intégrateurs Microsoft
Dstny, l’un des principaux fournisseurs de solutions de communication d’entreprise, lance un nouveau programme partenaire dédié aux intégrateurs spécialisés dans la mise en œuvre des technologies Microsoft. Cette annonce structurante s’inscrit dans le prolongement du...

Dstny : accompagner les revendeurs dans l’évolution des communications d’entreprise
Sur le plateau de Channelnews lors du salon IT Partners 2025, Daan De Wever, CEO et fondateur de Dstny, et Olivier Marcillaud, Directeur général de la filiale française, livrent leur analyse des mutations du marché...

Dstny démarre un tour de France partenaires pour accélérer l’adoption de sa solution de communication unifiée
Ce mardi 10 septembre, Dstny inaugure à Aix-en-Provence un tour de France partenaires en cinq étapes. Principale ambition de ce Dstny Business Tour 2024 : promouvoir sa solution MBCaaS, son outil de communication unifiée pour les...