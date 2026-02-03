Le rendez-vous incontournable du Channel IT français est de retour ! À l’occasion de la 20ᵉ édition d’IT Partners qui se tient les 4 et 5 février 2026 à Paris La Défense Arena, ChannelNews vous donne rendez-vous dès 14h00 pour une émission spéciale en direct.

Comme chaque année, le plateau TV ChannelNews s’installe au cœur du plus grand salon dédié au Channel IT, Télécoms et Audiovisuel en France. Pendant plus de deux heures, nous recevrons les dirigeants et décideurs qui font l’écosystème de la distribution informatique française.

Une quinzaine d’interviews exclusives

Cette première journée d’IT Partners 2026 sera rythmée par une série d’entretiens avec les acteurs reconnus du Channel. Au programme de notre plateau :

14h00 – Grégory Moulis, Directeur Associé et cofondateur d’Itaia

14h08 – Grégory Demule, Directeur Associé de Formind

14h16 – Olivier Marcillaud, Directeur Général France de Dstny (sponsor)

14h27 – Yohan Matti, Président d’Underscor

14h35 – Fabien Lévèque, Directeur Marketing, RSE et Relations Partenaires de Dynamips

14h43 – Florian Bissiere, Gérant du Groupe Proxitel

14h51 – Félix Perdereau, Président d’IMScloud

14h59 – Bertrand Pourcelot, Managing Director d’Enreach France, accompagné de Nicolas Guilbert, Directeur Général de Phenix Partner (sponsor)

15h10 – Philippe Rosenblum, Président de Ros Participations

15h18 – Dave Lecomte, PDG de VFLIT (Vous Faciliter L’IT)

15h26 – Adrien Aymes, Directeur Technique de Poweriti

15h34 – Denis Tessier, Directeur Marketing Communication de Covage (sponsor)

15h45 – Nathalie Caussimont, Animatrice du réseau de l’Alliance du Numérique

15h53 – Alexandre Lorey, PDG d’Yneia

16h01 – Bertrand Pourcelot, Managing Director d’Enreach France, accompagné de Jean-Marie Texier, Président de Convergence (sponsor)

Le direct vidéo

Nous remercions Dstny, Covage et Enreach pour leur soutien à la réalisation de ce plateau TV ChannelNews.