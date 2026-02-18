Channelnews a profité d’IT Partners pour rencontrer Henri Clément, président d’Eurabis. L’occasion de faire le point sur l’actualité du groupement , un peu plus d’an après qu’il a succédé à Emmanuel Tessier.

Channelnews : Où en est Eurabis en nombre d’adhérents, en effectif et en chiffre d’affaires annuel cumulé ?

Henri Clément : Eurabis, c’est 140 adhérents représentant environ 1.800 salariés répartis dans plus de 200 agences, et réalisant quelque 300 M€ de chiffre d’affaires annuel.

Channelnews : Quelle a été la dynamique de recrutement du groupement en 2025 ?

Henri Clément : Trois sociétés nous ont rejoint au cours de l’année écoulée : HP2I (ex-Xefi Bayonne), Oceatech (Toulouse) et ASE2I (à Entzheim, dans l’agglomération de Strasbourg). Mais, entre les défections et les rachats – liés le plus souvent au départ en retraite des dirigeants – le nombre d’adhérents est resté stable en 2025.

Channelnews : Du coup, quels ont été les réalisations marquantes du groupement en 2025 ?

Henri Clément : plus qu’à recruter, le groupement a œuvré à se moderniser. Nous avons ainsi revu de logo, qui est désormais plus rond et qui intègre de nouvelles couleurs – même si le jaune historique a été conservé dans une optique de continuité. Un nouveau site Internet a vu le jour et nous sommes en train de finaliser une application mobile qui permettra de relayer plus efficacement les informations internes que les salves de mails que nous envoyions deux fois par semaine. Au passage, elle facilitera les échanges entre adhérents. Un gros effort a également été fait pour renforcer l’offre de services et les avantages à la disposition des adhérents. Nous avons par exemple contractualisé avec Consultego, une société spécialisée dans le recrutement, la délégation de compétences et l’assistance technique (mise à disposition de profils) à destination des entreprises du numérique. Le groupement s’est aussi assuré les services de Creditsafe (enquêtes de solvabilité) et de Partner Care, un spécialiste de l’accompagnement des revendeurs Microsoft dans les méandres de son portail partenaires. Ces services complètent ceux d’Easy StockOnLine (consultation des prix et des disponibilités des grossistes), Optymea (optimisation des frais généraux), Uni-CE (catalogue de services pour comité social et économique d’entreprise mutualisé) que nous fournissions déjà. Enfin, la durée de la convention annuelle – qui s’est tenue à La Baule en mai 2025 – a été allongée pour lui ajouter des moments de rencontre inter-adhérents, et nous avons relancé les réunions régionales, qui avaient été arrêtées au moment du Covid. Un premier tour en cinq étapes s’est déroulé en novembre-décembre dernier et une prochaine édition renforcée avec plus grand nombre d’étapes se prépare pour septembre-décembre 2026

Channelnews : Quels sont les chantiers prioritaires du groupement pour les douze prochains mois ?

Henri Clément : on va relancer le recrutement car nous avons encore des « zones blanches ». mais nous resterons sélectifs en faisant attention que les sociétés qui nous rejoignent soient dans l’état d’esprit du groupement et qu’elles n’entrent pas en concurrence avec les membres existants.