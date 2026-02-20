Florent Mauzé succède à Fabien Petiau en tant que directeur France, Belgique et Luxembourg de Checkmarx. Il est désormais en charge du développement stratégique et commercial de l’éditeur étasunien en cybersécurité dans les trois pays européens. Avant cela, il était responsable grands comptes chez Checkmarx depuis 2023.

« A l’ère du développement assisté par l’IA, où le code est produit à une vitesse inédite, la sécurité ne peut plus être uniquement humaine et réactive : elle doit devenir autonome et intégrée directement dans le flux de développement », déclare Florent Mauzé (cf. photo), dans un communiqué. « Grâce à nos agents intelligents, nos clients peuvent détecter, prioriser et corriger les risques en temps réel, sécurisant le code généré tant par l’homme que par l’IA, tout en optimisant la productivité ».

Avant de rejoindre Checkmarx, Florent Mauzé était senior account executive chez OutSystems. Il a également exercé des fonctions commerciales et de conseil chez ServiceNow, Devoteam et Values Associates. Sa carrière commerciale a débuté en 2010 chez Bull.

Quant à Fabien Petiau, il a rejoint Kong (ex-Mashape), un éditeur californien spécialisé dans la gestion des API et des agents IA, en tant que Country manager France. 

