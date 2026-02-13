Capgemini ouvre 2026 sur des résultats plus solides qu’anticipé par le marché. Sous pression ces derniers mois après la polémique de sa collaboration avec l’ICE, l’annonce de 2.400 suppressions de postes en France et les craintes liées aux effets disruptifs de l’IA sur le secteur des ESN, le groupe se paie le luxe de dépasser son objectif de croissance pour 2025 et affiche une trajectoire d’accélération nette pour l’exercice en cours.

Le chiffre d’affaires 2025 atteint 22,5 milliards d’euros, en hausse de 3,4 % à taux de change constants (1,7% en données publiées), au-dessus du haut de la fourchette relevée à l’automne. La dynamique s’est fortement redressée au fil de l’année, avec une croissance de 10,6% au quatrième trimestre, soutenue par l’amélioration organique et l’intégration de WNS et Cloud4C. Le carnet d’affaires est lui aussi bien orienté avec des prises de commandes en hausse de 3,9% à 24,4 milliards d’euros.

Sur le plan géographique, l’Amérique du Nord, premier marché du groupe, affiche une croissance de 7,3% à taux constants, tirée notamment par les services financiers et l’industrie. Une croissance à deux chiffres est enregistrée pour le Royaume-Uni et l’Irlande (+10,5%) et l’ensemble Asie-Pacifique et Amérique latine (+13,8%).

En revanche, la France recule de 4,1% dans un environnement toujours difficile pour l’industrie, l’énergie et la distribution, même si la marge y progresse à 10,9%. Le reste de l’Europe est quasi stable (-0,7%), avec une bonne tenue du secteur public compensant la faiblesse industrielle.

La marge opérationnelle reste stable à 13,3 %, conformément aux objectifs. Le résultat net part du groupe recule de 4,2 % à 1,6 milliard d’euros, pénalisé par la hausse des coûts de restructuration et d’acquisition, mais le résultat normalisé par action progresse de 5,8 %. Le free cash-flow organique demeure élevé à 1,95 milliard d’euros. Un dividende de 3,40 euros par action sera proposé.

L’IA générative représente désormais plus de 8% des prises de commandes sur l’année et plus de 10% au quatrième trimestre. Capgemini met en avant une demande soutenue en cloud, data et IA, ainsi qu’en services de gestion digitale des processus métiers. L’acquisition de WNS, l’été dernier pour 3,3 Md$, renforce précisément ces activités et positionne le groupe sur les « opérations intelligentes » dopées à l’IA.

Pour 2026, Capgemini vise une croissance comprise entre 6,5% et 8,5% à taux de change constants, dont près de 5 points liés aux acquisitions, ainsi qu’une amélioration de sa marge opérationnelle à 13,6%-13,8%.

« En 2026, notre croissance sera soutenue par les programmes de transformation de nos clients fondés sur l’IA, les services d’Opérations Intelligentes pour lesquels nous enregistrons de grands contrats, et le domaine de la souveraineté qui bénéficie d’une demande en forte croissance comme le démontrent nos annonces récentes avec AWS, Google et Microsoft », commente dans un communiqué Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini (photo). « Nous faisons clairement du groupe le catalyseur du déploiement de l’IA à l’échelle dans les entreprises. »

Suite à la publication de ses résultats annuels, Capgemini enregistrait vendredi en séance la deuxième meilleure progression du CAC 40, avec une hausse de l’action de plus de 5%.