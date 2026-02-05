Avec ses marques Norton, Avast, Avira et AVG, Gen Digital couvre 150 pays et protège 500 millions d’utilisateurs dans le monde. Sophie Bono, directrice commerciale Alliance France, est venue sur le plateau de ChannelNews à IT Partners 2026 pour alerter sur la montée des menaces et présenter le programme Empower, dédié aux revendeurs engagés sur la marque Norton.

Le dernier Threat Report trimestriel publié par Gen Digital fait état d’une croissance de 18 % des menaces, avec plus de 1,4 milliard d’attaques bloquées. L’ingénierie sociale — via emails, SMS, téléphone — est en plein essor, exploitant les habitudes quotidiennes des utilisateurs pour les piéger. Un constat particulièrement alarmant pour les TPE et les solo-entrepreneurs, qui comme le rappelle Sophie Bono, « ont tellement de casquettes qu’ils ne pensent pas toujours tout simplement à se protéger. Or, par ricochet, ils peuvent être une porte d’entrée pour des grands groupes ». Plus de 60 % des petites structures ont subi une attaque cette année, la plupart sans protection en place et avec de grandes difficultés à s’en remettre.

C’est précisément pour adresser ce segment que Norton propose des solutions comme Norton Small Business, intégrant de l’IA pour une protection proactive. Parmi les innovations, l’outil Genie, un assistant IA qui permet de scanner en temps réel un message suspect — SMS, email ou URL — pour vérifier sa légitimité. La solution Scam Protection, quant à elle, accompagne les utilisateurs au quotidien sur smartphone et tablette avec des alertes visuelles en cas de menace détectée.

Pour structurer son approche channel, Gen Digital déploie le programme Empower, destiné aux revendeurs engagés sur la marque Norton. Le programme propose plusieurs niveaux d’accompagnement : un partage de revenus de 20 à 25 % sur les abonnements, un accompagnement marketing, et une plateforme de gestion des abonnés permettant un suivi client au quotidien. Les partenaires qui ne souhaitent pas gérer les renouvellements peuvent les confier à Norton tout en percevant leur commission.

Au-delà des outils, c’est la proximité terrain qui fait la différence. Sophie Bono insiste : « le revendeur ne sera pas tout seul. Il y a un vrai suivi terrain de qualité. C’est la garantie pour un revendeur de ne pas être considéré comme un numéro, mais vraiment comme une partie prenante du succès de ce programme ». Norton se positionne comme la marque premium de cybersécurité en France, avec l’avantage d’un réseau international qui permet de bénéficier des avancées développées sur l’ensemble des territoires couverts. Un message clair pour les revendeurs : la sécurité n’est plus optionnelle, et la proximité reste le meilleur levier pour accompagner les clients.

Cette vidéo est réalisée et publiée en partenariat avec Gen Digital (Norton)

Pour aller plus loin, découvrez l’intégralité de l’interview vidéo ci-dessus.