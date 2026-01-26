Clémentine Fournier succède à Nathalie Durand en tant que directrice commerciale de Covage. Elle rejoint également le comité de direction de l’opérateur fibre du groupe Altitude. Elle occupait auparavant le poste de directrice commerciale chez Axione depuis plus de deux ans.

Dans le cadre de son nouveau poste, Clémentine Fournier a pour missions de piloter la stratégie commerciale de l’opérateur, d’accélérer sa dynamique de croissance, contribuer activement à l’aménagement numérique des territoires, développer et renforcer les partenariats stratégiques avec les opérateurs, structurer le « go-to-market » et accompagner l’évolution de l’offre vers de nouveaux usages et des services à valeur ajoutée. « Dans un contexte où les infrastructures de télécommunications sont devenues critiques pour les opérateurs, les entreprises et les collectivités, Covage joue un rôle essentiel par la souveraineté de ses réseaux, sa proximité régionale avec les territoires et la force de son maillage national », déclare-t-elle dans un communiqué.

Forte de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications et des infrastructures numériques, Clémentine Fournier a étudié et travaillé aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique et en France. Elle a évolué pendant plus de dix ans au sein du belge BICS (Groupe Proximus), où elle a exercé des fonctions de direction commerciale et stratégique.

Pour mémoire, Ilham Djehaich a été nommée directrice générale des concessions de Covage en décembre dernier et Stéphanie Lynch-Habib est la directrice générale de Covage depuis septembre dernier.

