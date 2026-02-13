L’éditeur Oodrive de solutions de plateforme collaborative, de partage de fichier et de signature électronique s’allie à l’opérateur français ETIX de datacenters de proximité. Ce partenariat vise à étendre les capacités d’hébergement d’Oodrive au sein des datacenters franciliens opérés par ETIX.

Un communiqué met l’emphase sur le caractère souverain de cette alliance et précise que « ce rapprochement s’inscrit également dans une dynamique collective portée par des initiatives telles qu’Hexatrust et Eurocloud, auxquelles Oodrive et ETIX participent activement ». Il rappelle également que les infrastructures d’ETIX sont « certifiées, compatibles avec les exigences SecNumCloud et conformes aux standards de sécurité et de confiance définis par l’Anssi ».

Pour mémoire, la société ETIX est portée par des investisseurs européens : Infranity et Eurazeo. Quant à Oodrive, ses solutions sont qualifiées SecNumCloud et certifiées ISO 27001, HDS (Hébergeur de Données de Santé) et eIDAS.