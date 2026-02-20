L’éditeur américain de communications cloud RingCentral a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre et l’exercice 2025, clos le 31 décembre. Sur le quatrième trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 644 M$, en progression d’environ 5 % sur un an. Les revenus d’abonnements, cœur du modèle, atteignent 622 M$, en hausse de 6 %. Côté rentabilité, le bénéfice par action non-GAAP s’établit à 1,18 dollar, au-dessus des 1,13 dollar attendus, tandis que le BPA GAAP ressort à 0,26 dollar, contre une perte de 0,08 dollar un an plus tôt.

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, RingCentral affiche un chiffre d’affaires de 2,5 Md$, en croissance de 5 %. Les revenus d’abonnements progressent de 6 % à 2,427 Md$, confirmant la solidité du modèle récurrent. L’ARR annuel atteint environ 2,65 Md$. En matière de rentabilité, le BPA non-GAAP s’élève à 4,36 dollars, contre 3,70 dollars en 2024, tandis que le BPA GAAP ressort à 0,48 dollar, à comparer à une perte de 0,63 dollar l’année précédente. Le flux de trésorerie disponible atteint un niveau record de 530 M$, en forte progression de 32%.

Pour 2026, la direction anticipe une nouvelle croissance du chiffre d’affaires et une amélioration de la marge opérationnelle. Le groupe entend capitaliser sur la demande en solutions UCaaS intégrant voix, messagerie, centre de contact et fonctionnalités d’intelligence artificielle, ces dernières représentant désormais près de 10 % de l’ARR total.

Autre annonce notable : RingCentral va verser pour la première fois un dividende et lancer un programme de rachat d’actions. Cette décision traduit la confiance du management dans la génération de cash-flow et marque une étape dans la maturité financière du groupe, désormais en mesure de combiner croissance et retour aux actionnaires.

« Nous nous appuyons sur une plateforme mondiale de communications en temps réel, évolutive et native du cloud, et investissons plus de 250 millions de dollars par an dans l’innovation. Nous sommes confiants dans l’avenir de notre entreprise et sommes ravis de verser notre premier dividende tout en portant notre programme de rachat d’actions autorisé à 500 millions de dollars », a commenté dans un communiqué Vlad Shmunis, fondateur et PDG de RingCentral (photo).

La publication a été saluée par les investisseurs avec un bond de près de 35% de l’action vendredi à Wall Street.