Microsoft projette de fermer son Engineering Center basé à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ce qui entrainerait la suppression d’environ une centaine de postes. Selon une information d’abord rapportée par l’Usine Digitale, la direction a présenté le 19 février aux représentants du personnel un projet de cessation d’activité du centre d’ingénierie. Ce dernier avait été créé en 2011 et réorienté vers l’intelligence artificielle à partir de 2019.

Contacté par nos confrères, Microsoft a confirmé les faits et précisé : « Nous avons présenté aux représentants du personnel un projet visant à cesser les activités du Microsoft Engineering Center Paris. Les discussions sont en cours et aucune décision définitive n’a été prise. Nous nous engageons à mener cette consultation de manière responsable et à soutenir tous les collaborateurs tout au long du processus. »

Microsoft justifie cette décision par la volonté de centraliser ses équipes d’ingénierie dans quelques grands hubs internationaux, notamment celui de Dublin, le plus grand en Europe. La société indique toutefois qu’une réaffectation interne pour certains collaborateurs sera étudiée.

Cette annonce intervient dans un contexte plus large de réduction des effectifs. A l’été 2025, le géant américain avait annoncé la suppression de 9.000 postes au niveau mondial. En septembre dernier, l’éditeur avait confirmé une réduction de 10% des effectifs en France, soit environ 200 postes, mise en œuvre via un plan de départs volontaires.

