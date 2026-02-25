La flambée des prix de la mémoire commence à se traduire concrètement dans les grilles tarifaires des fournisseurs de cloud européens. En l’espace de quelques jours, OVHcloud et l’hébergeur allemand Hetzner ont officialisé des hausses de prix, invoquant la forte tension sur la RAM et le stockage dans un contexte de réallocation massive des capacités industrielles vers les serveurs destinés à l’IA.

Le PDG d’OVH Octave Klaba a détaillé en fin de semaine dernière sur X la situation. Selon lui, les prix des mémoires vives et des disques ont fortement augmenté depuis septembre 2025 et pourraient rester élevés jusqu’en 2028, malgré un pic attendu fin 2026 avec jusqu’à 300% d’augmentation sur la RAM. « Les impacts tarifaires, dépendant de la quantité de RAM et de la capacité de disque, peuvent varier de +15% à +200%. C’est énorme ! », a-t-il déclaré.

Dans ce contexte, OVHcloud annonce une hausse moyenne « limitée » à +9% à +11% pour les infrastructures déployées entre 2026 et 2028, et de +2% à +6% pour les gammes 2021-2025. Les adresses IPv4 sont également concernées. Les nouveaux tarifs s’appliqueront à partir du 1er avril ou du 1er mai 2026 et à la fin de la période d’engagement de chaque service.

Pour OVH, il s’agit de lisser la hausse en étalant la charge tarifaire sur différentes générations de matériel pour « rendre acceptable le prix des gammes 2021–2028 », tout en laissant aux clients la possibilité de renouveler leurs services aux prix actuels jusqu’à deux ans avant application des nouveaux tarifs.

Mais dans la pratique, la réalité est plus brutale qu’annoncé. Les premiers courriels envoyés aux clients montrent par exemple de fortes hausses sur les instances de serveurs privés virtuels (VPS), sur lesquelles reposent de nombreux sites et services en ligne. Par exemple, le VPS d’entrée de gamme « VPS-1 » passe de 5,39€ à 7,79€ par mois, soit +44%, et les configurations supérieures affichent des augmentations proches de +50%.

Ce décalage s’explique en partie par la volonté d’OVHcloud de rééquilibrer ses tarifs. Après avoir déployé l’été dernier une nouvelle gamme de VPS très compétitive en termes de rapport qualité/prix, l’hébergeur se retrouve aujourd’hui à réaligner ces offres vers le haut, reflétant non seulement les coûts actuels des composants, mais aussi la pression concurrentielle.

La situation est similaire outre-Rhin pour les clients d’Hetzner, qui a annoncé une révision généralisée des tarifs applicable au 1er avril 2026. L’hébergeur justifie lui aussi cette décision par l’augmentation « drastique » des composants et de ses coûts d’exploitation. La page détaillée des nouveaux tarifs montre des hausses jusqu’à 37% pour les instances cloud et d’environ 30% pour l’Object Storage.