Numéro un du marché PC grand public en France, ASUS entend désormais s’imposer comme un acteur incontournable du B2B. Samira Bekhtaoui, directrice d’ASUS Business France, a détaillé sur le plateau de ChannelNews, en direct d’IT Partners 2026, la stratégie du constructeur taïwanais pour conquérir les entreprises et accompagner ses 5 000 revendeurs partenaires.

Dans un marché du PC professionnel en pleine effervescence — entre l’avènement des PC Copilot+ intégrant l’IA, l’arrivée de nouvelles plateformes et de nouveaux fondeurs — les DSI peuvent légitimement se sentir perdus. Face à cette complexité, Samira Bekhtaoui prône une approche pragmatique : « les conseils qu’on peut donner en tant que constructeur à nos clients, c’est de se concentrer davantage sur l’usage et les besoins réels, ensuite les associer à des fonctionnalités, et ensuite les associer techniquement aux fondeurs et au bon matériel informatique ».

Vitrine de cette ambition B2B, le nouvel ExpertBook Ultra, présenté en avant-première sur IT Partners, incarne le savoir-faire du constructeur. Ce 14 pouces de moins d’un kilo arbore un revêtement en céraluminium — un alliage breveté par ASUS combinant céramique et aluminium, habituellement utilisé dans l’aéronautique — offrant une texture premium et une résistance aux rayures. Équipé de processeurs Intel allant jusqu’au Core Ultra 9, cet ultrabook Copilot+ PC se destine aux dirigeants de PME, professions libérales et collaborateurs en forte mobilité. Sa disponibilité est prévue pour mars 2026.

Samira Bekhtaoui n’a pas éludé le sujet sensible de la pénurie de composants, notamment sur la mémoire et le stockage, qui entraîne des hausses de prix significatives. Si la visibilité s’étend jusqu’à juin, elle recommande aux partenaires et clients finaux d’anticiper leurs besoins de fin d’année dès le premier semestre.

Sur le volet services, ASUS met en avant la durabilité de ses produits. Les ExpertBook sont garantis deux ans avec une offre complète d’extensions (garantie, réparation sur site J+1, assurance casse). Surtout, le constructeur fait de la réparabilité un argument de poids : les machines s’ouvrent avec quatre vis, donnant accès au SSD, à la RAM et à la batterie. Un effort récompensé, puisque comme le souligne Samira Bekhtaoui, « chez ASUS, on a une moyenne de 9 sur 10 en indice de réparabilité sur tous nos produits ExpertBook, et celui-ci, l’ExpertBook Ultra, arrive avec une note de 9,5 sur 10 ». Un atout décisif notamment pour les appels d’offres publics où les critères RSE pèsent de plus en plus.

ASUS accompagne d’ailleurs ses revendeurs avec des formations certifiantes dédiées au B2B, dispensées directement sur le salon IT Partners, ainsi qu’un portail partenaire fournissant certificats et ressources pour répondre aux marchés publics.

Cette vidéo est réalisée et publiée en partenariat avec ASUS

