Sopra Steria a publié jeudi les résultats de son exercice 2025. En baisse sur l’année, l’activité est redevenue positive au dernier trimestre, permettant à l’ESN de présenter des résultats conformes à ses objectifs et des perspectives rassurantes.

Au quatrième trimestre, le groupe a renoué avec une croissance organique de 1,8%, portée par une dynamique redevenue positive en France (+1,6%) et surtout au Royaume-Uni (+8,8%), ainsi que par la poursuite de la progression en Espagne, en Italie et en Suisse. Les services financiers, la défense, l’aéronautique et le secteur public ont tiré l’activité, tandis que le conseil a confirmé son redressement avec une croissance de 5,1% sur la période.

Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires s’établit à 5,65 milliards d’euros, en recul de 2,2 % en données publiées et organiques. Un résultat en ligne avec les prévisions mais dans le bas de la fourchette annoncée (-2,5% à +0,5%). La marge opérationnelle d’activité ressort à 9,5 %, contre 9,8 % en 2024, plein dans la cible de 9,3% à 9,8 %.

Le résultat net a lui bondi de 18,3% sur un an pour atteindre 296,8 millions d’euros. Le flux net de trésorerie disponible ressort à 340,9 millions d’euros, soit 6% du chiffre d’affaires.

Pour l’exercice 2026, Sopra Steria prévoit un taux de croissance organique du chiffre d’affaires compris entre 1% et 2%, un ‌taux de marge opérationnelle d’activité d’au moins 9,5% et un flux ​net ‌de trésorerie disponible d’environ 5% du ⁠chiffre d’affaires.

« Nous abordons 2026 avec une trajectoire claire : renouer durablement avec une croissance organique ⁠positive, améliorer ‌notre marge opérationnelle et maintenir une ⁠génération élevée de cash, conformément à ‌nos objectifs de moyen terme », ⁠a dit dans un communiqué Rajesh ⁠Krishnamurthy, directeur ‌général du groupe (photo).

La publication est bien accueillie par les marchés avec une hausse de plus de 5% de l’action Sopra Steria jeudi à la clôture.