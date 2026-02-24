ITS Integra franchit une nouvelle étape dans sa course vers la qualification SecNumCloud. L’hébergeur et opérateur de services cloud et managés a annoncé avoir validé le jalon J1 du référentiel SecNumCloud 3.2, une étape qui suit l’acceptation initiale du dossier de candidature (jalon J0) validée en septembre dernier et lance la phase d’audit approfondi. Cette progression concerne deux offres clés du groupe : ITSecureCloud, une solution d’infrastructure IaaS de confiance basée sur la suite Nutanix, et ITSecureKube, une plateforme PaaS Kubernetes.

Le jalon J1 marque l’acceptation par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information de la stratégie d’évaluation proposée par l’opérateur. Autrement dit, le dossier est jugé recevable et suffisamment robuste pour entrer dans la phase d’audit approfondi.

La suite du processus s’annonce plus exigeante. ITS Integra entre désormais dans la phase d’audits techniques et organisationnels, menés par des évaluateurs indépendants. Ceux-ci examineront en détail les infrastructures, les mécanismes de sécurité, la gouvernance et l’ensemble des procédures opérationnelles.

Deux étapes restent à franchir : le jalon J2, correspondant à l’acceptation des travaux d’évaluation, puis le jalon J3, décision finale de qualification. L’entreprise vise une obtention mi-2026. Si le chemin reste exigeant, le passage du J1 confirme l’ambition d’ITS Integra de s’inscrire durablement parmi les acteurs français du cloud de confiance.

L’Anssi a déjà qualifié 10 fournisseurs pour la fourniture de 17 services. Selon le site officiel, 14 prestataires (ayant accepté de rendre publics leurs projets) sont en cours de qualification.