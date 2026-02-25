Récemment titularisé à son poste de directeur mondial des ventes indirectes de Red Hat, Kevin Kennedy revoit son programme d’incitations pour les partenaires. Il abandonne le simple remboursement au profit d’un modèle plus prévisible qui met l’accent sur l’engagement. Selon le communiqué, les partenaires recevront notamment des récompenses pour l’animation d’ateliers, la mise en oeuvre d’évaluations et d’autres activités de prévente, ainsi que pour diverses actions menées tout au long du cycle de vie du client.

Red Hat étend ses remises et l’enregistrement des transactions pour couvrir les circuits OEM, cloud et autres circuits indirects de commercialisation. Le fournisseur annonce également élargir le nombre de partenaires éligibles aux mesures incitatives et « s’efforce d’accroître leur rentabilité ».

Les réservations vont désormais inclure les services d’application, l’IA et d’autres segments de produits. Un module de programme cloud destiné aux fournisseurs de services et de cloud certifiés Red Hat sera lancé dans le courant de l’année. Il sera orienté vers la génération de revenus annuels récurrents (ARR).

En outre, le programme Red Hat Specialized Partner passe à présent par une application ouverte au lieu d’un processus de nomination afin de simplifier les candidatures. Les partenaires obtiennent plus de points pour chaque spécialisation détenue. Selon Red Hat, ces points permettent ensuite aux partenaires de débloquer différents avantages.

Pour mémoire, Kevin Kennedy (cf. photo) avait pris ses fonctions de directeur des ventes indirectes de Red Hat à titre intérimaire en octobre dernier, après que sa prédécesseure, Stefanie Chiras, soit devenue vice-présidente senior de The Open Accelerator, un centre d’innovation de IBM et Red Hat situé à Boston, sur la côte est des Etats-Unis.

