Bouygues Telecom a annoncé la nomination de Catherine Voisin au poste de Directrice de la Business Unit Bouygues Telecom Business, au sein de sa division Entreprises. Cette entité regroupe l’ensemble des activités destinées aux clients professionnels et au secteur public, des services télécoms aux solutions IT.

À ce titre, elle prend la responsabilité des équipes commerciales, des services réseaux, des offres ICT (cloud, sécurité, collaboration) ainsi que de l’ESN interne Bouygues Telecom Business Solutions. Elle est rattachée à François Treuil, Directeur de la division Entreprises.

Forte de plus de 20 années d’expérience chez Orange, où elle a occupé des postes de direction dans les domaines Marketing et Réseau, Catherine Voisin était dernièrement Directrice Grand Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie).

« Catherine apporte une vision stratégique et opérationnelle qui sera précieuse pour nos équipes et nos clients. Sa capacité à fédérer et à impulser de nouvelles dynamiques nous permettra de renforcer notre position sur le marché des services télécoms et ICT aux entreprises », déclare François Treuil.