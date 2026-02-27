Dell signe un exercice fiscal 2026 record, confirmant l’efficacité de son recentrage sur les infrastructures et les serveurs d’IA, malgré un environnement toujours marqué par la volatilité des prix de la mémoire.

Le groupe a bouclé son exercice sur un quatrième trimestre très solide. Le chiffre d’affaires grimpe de 39% sur un an pour atteindre 33,4 Md$, largement au-dessus des 31,7 Md$ attendus par Wall Street. Le bénéfice par action (non gaap) bondit de 45% à 3,89$, dépassant aussi largement le consensus de 3,53$.

Sur l’ensemble de l’exercice, Dell affiche un chiffre d’affaires de 113,5 milliards de dollars, en hausse de 19 %, tandis que le bénéfice par action (non gaap) progresse de 27 % à 10,30 dollars et que le cash-flow opérationnel s’établit à 11,2 milliards de dollars. Le contraste est toutefois particulièrement net entre les deux grandes divisions.

Du côté de l’Infrastructure Solutions Group (ISG), le chiffre d’affaires annuel progresse de 40% pour s’établir à 60,8 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation atteint lui aussi un sommet à 7,1 milliards de dollars, en progression de 27 %.

La division Client Solutions Group (CSG) affiche une croissance bien plus modeste de 5%, avec 51 milliards de dollars de revenus. De plus, son bénéfice d’exploitation recule de 5 % sur un an pour s’établir à 2,8 milliards de dollars.

Commentant les résultats, le directeur général des opérations Jeff Clarke a déclaré : « L’intelligence artificielle transforme notre entreprise. Nous avons conclu plus de 64 milliards de dollars dans les commandes de serveurs optimisées par l’IA avec 25 milliards de dollars expédiées tout au long de l’année. Nous abordons l’exercice 2027 avec un carnet de commandes record de 43 milliards de dollars, une preuve convaincante que notre leadership en ingénierie et nos solutions d’IA différenciées sont gagnantes. »

Dell fait part de perspectives encourageantes pour l’exercice en cours. La société s’attend à plus que doubler les ventes de ses serveurs d’IA visant 50 milliards de dollars de revenus (+103%). Elle prévoit un chiffre d’affaires annuel total entre 138 et 142 milliards de dollars, soit une hausse de 23% sur un an à la valeur médiane. Les analystes tablent sur 125 milliards de dollars. Dell prévoit par ailleurs un bénéfice par action Gaap de 11,52$ (+33%) et de 12,90$ en non Gaap (+25%).

L’action de Dell a bondi suite à cette publication, clôturant la séance de vendredi sur une hausse de près de 22%.