Suite au départ à la retraite du président de MyReport, Thierry Luthi, le directeur général Thibaut Chesné est promu PDG de l’éditeur albigeois de solutions d’analyse de données tandis que Richard Bardon en devient le directeur général adjoint, tout en conservant la direction commerciale de la société.

Le nouveau duo de dirigeants veut accélérer la bascule de l’éditeur vers un modèle SaaS et 100% récurrent. Cette nouvelle gouvernance s’inscrit dans la trajectoire engagée avec le soutien du fonds d’investissement la Ciclad.

« Depuis notre entrée au capital en 2020, MyReport a franchi des étapes clés et confirmé ses atouts : une offre MyReport en forte adéquation avec le besoin des PME et des ETI de mieux maîtriser leurs données, et une stratégie commerciale solide portée par un réseau de partenaires. Nous avons toute confiance dans le tandem Thibaut Chesné et Richard Bardon pour conduire la bascule vers un modèle SaaS et 100% récurrent (vs. 80% aujourd’hui), renforcer l’investissement produit — notamment autour des enjeux de l’IA — et poursuivre sa croissance », déclare Eric Bruguière, associé gérant de la Ciclad, dans un communiqué.

De formation ingénieur, Thibaut Chesné a mené toute sa carrière chez MyReport à Albi. Il en est devenu le directeur général en 2019. Richard Bardon a rejoint l’éditeur français en 2021. Basé à Vannes, il pilote l’exécution opérationnelle de la feuille de route et affirme vouloir amplifier la stratégie de distribution indirecte de MyReport via un réseau d’une centaine de partenaires intégrateurs.

Pour rappel, MyReport assure héberger 100% de ses données en France, chez OVH. L’éditeur revendique un effectif de 85 personnes réparties dans l’Hexagone. Il célèbre ses 25 ans cette année et a enregistré un chiffre d’affaires de 11 millions en 2024, pour plus de 50.000 utilisateur·rice·s en France.