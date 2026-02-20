L’éditeur américain de solutions d’infrastructure hyperconvergée Scale Computing annonce l’acquisition d’Adaptiv Networks, spécialiste canadien du SD-WAN et des solutions SASE. L’opération vise à renforcer son offre de solutions réseau gérées.

« L’intégration d’Adaptiv Networks à Scale Computing renforce nos plateformes technologiques grâce à des solutions SD-WAN et SASE de pointe. Nos partenaires et clients bénéficieront ainsi de connexions réseau sécurisées et performantes, parfaitement intégrées à nos logiciels et services de gestion de réseau et d’informatique de périphérie », commente dans un communiqué Bill Morrow, PDG de Scale Computing.

Les technologies d’Adaptiv seront intégrées sous la marque SC//Connect. Elles pourront être commercialisées de façon autonome ou en complément de l’infrastructure hyperconvergée de Scale. Pour les partenaires, cela ouvre la voie à des offres managées plus intégrées et à plus forte valeur ajoutée. Les deux entreprises revendiquent une clientèle combinée de 9 000 utilisateurs.

« En combinant les capacités SD-WAN et SASE d’Adaptiv avec les services réseau gérés et les plateformes d’informatique de périphérie de Scale Computing, nos partenaires bénéficient d’une offre élargie pour proposer des réseaux plus simples et plus résilients, tandis que les entreprises profitent d’une connectivité sécurisée et évolutive, même dans des environnements distribués », ajoute Bernard Breton, PDG d’Adaptiv Networks.

Cette acquisition s’inscrit dans la transformation engagée depuis le rachat de Scale Computing par Acumera à l’été 2025. Spécialiste des réseaux managés et de l’edge computing, Acumera ambitionne de bâtir une plateforme unifiée couvrant l’ensemble des besoins IT des organisations distribuées. L’ajout d’une brique SD-WAN et SASE renforce cette logique d’intégration verticale. L’entreprise affiche également son ambition de proposer une alternative crédible aux offres Broadcom-VMware.