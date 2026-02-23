Après la mémoire DRAM et les disques SSD, les disques durs (HDD) sont victimes à leur tour de l’appétit insatiable des géants du cloud et de l’IA. Depuis la fin 2025, plusieurs signaux convergent avec des carnets de commandes pleins et une activation de la spirale de hausse tarifaire.

Nos confrères allemands de ComputerBase, qui effectuent un suivi des prix mensuels sur un panel de modèles populaires, ont relevé une hausse moyenne de 46% entre septembre 2025 et janvier 2026. Les hausses les plus importantes concernent les modèles à grande capacité, à l’instar du Toshiba Cloud Scale Capacity MG10F AFA 22 To, dont le prix a bondi sur la période de 336€ à 558€, soit +66%.

Deux des plus grands fabricants mondiaux, Western Digital et Seagate, ont publiquement acté ces dernières semaines avoir déjà vendu l’essentiel de leur production.

Lors de la publication des résultats trimestriels, le PDG de Western Digital Tiang Yew Tan a déclaré aux analystes être pratiquement « sold out » sur l’année calendaire 2026, avec des commandes fermes de ses sept principaux clients et des accords longs qui s’étendent déjà sur 2027 et 2028 pour l’un d’entre eux.

Dave Mosley, PDG de Seagate, a tenu un discours similaire, faisant état d’une capacité de production nearline entièrement allouée pour 2026 et de l’ouverture prochaine des commandes pour 2027. Il a également précisé que des accords à long terme avec d’importants clients du secteur du cloud offrent une excellente visibilité sur la demande jusqu’en 2027, et que des discussions sont déjà en cours avec plusieurs clients concernant leurs plans de croissance pour 2028.

La frénésie d’achats des hyperscalers explique l’ampleur du phénomène. « Au cours des trois dernières années, les investissements trimestriels des opérateurs hyperscale ont connu une croissance fulgurante, progressant de près de 180 % pour atteindre 142 milliards de dollars au troisième trimestre 2025 », souligne le cabinet d’études Synergy Research, qui prévoit un doublement de la capacité totale des centres de données hyperscale d’ici 3 ans.

Avec un tel volume de commande, les hyperscalers et géants de l’IA s’accaparent l’essentiel de la production, ne laissant que la portion congrue aux autres entreprises et pour le marché grand public. Selon Omdia, les dix principaux fournisseurs de services cloud représenteront plus de 70 % des dépenses d’investissement en serveurs cette année.

« Je pense que l’année sera très difficile pour les serveurs d’entreprise standard à usage général et pour le stockage d’entreprise. Nous avons revu à la baisse nos prévisions pour ces marchés », déclare à The Register Vlad Galabov, directeur de recherche principal chez Omdia pour les infrastructures d’entreprise.

TrendForce observe parallèlement que la transition vers des technologies HDD avancées comme le HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) limite la capacité des fabricants à augmenter rapidement la production, ce qui contribue à la remontée du prix moyen par gigaoctet. Le cabinet d’études estime néanmoins que la hausse de la production de SSD nearline ultra haute capacité, notamment des modèles de 122 To et 245 To, contribuera à soulager la demande à long terme.

En attendant, 2026 pourrait marquer un point de rupture pour les disques durs HDD avec des pénuries, des hausses de prix brutales et une disponibilité très limitée.