Un an après sa création, Heliaq poursuit sa stratégie de consolidation. Le groupe annonce l’acquisition de Kaistos, un intégrateur et infogéreur d’infrastructures francilien, réalisant 2 M€ de chiffre d’affaires. Il s’agit de la quatrième opération menée depuis le lancement de la marque Heliaq, officialisée au printemps 2025. Partenaire de Dell Technologies et Fortinet, Kaistos permet au groupe de renforcer sa présence en Île-de-France et de compléter son portefeuille clients.

Pour les clients de Kaistos, l’adossement à Heliaq ouvre l’accès à un portefeuille élargi d’expertises cloud, cybersécurité et services managés, ainsi qu’à un cadre opérationnel renforcé en matière de supervision et de continuité de service.

Née de la cession des activités grands comptes de Koesio dans le cadre du recentrage de ce dernier sur les PME, Heliaq réalise plus de 360 M€ de chiffre d’affaires avec environ 730 collaborateurs autour de quatre piliers : espaces de travail numériques, infrastructures, cloud et cybersécurité.

À l’issue de sa première année d’existence, Heliaq revendique une croissance de 7,5 %, dans un contexte pourtant tendu sur le négoce, qui représente une part importante de son activité. « La dynamique a été portée par le métier de l’infrastructure (+32 %), tiré par les offres de services managés, ainsi que par la montée en puissance de la cybersécurité, avec notamment le lancement en 2025 de nos offres de SOC, de tests d’intrusion et d’audit de gouvernance », expliquait Éric Julien, directeur général du groupe, sur notre plateau IT Partners début février.

Depuis son lancement, Heliaq déploie une stratégie de croissance externe soutenue. Avant Kaistos, le groupe a intégré Protego Informatique (cybersécurité), Applixia (IBM i) et Upinfo (cloud provider). L’objectif affiché pour l’année 2026 est de combiner à part égale croissance organique et croissance externe pour atteindre 15 % de progression annuelle.

À cet effet, le groupe prévoit d’accélérer le rythme de ses acquisitions en 2026, avec une dizaine d’opérations programmées. Un responsable M&A dédié à la structuration et à l’exécution de cette feuille de route d’acquisitions est en cours de recrutement.

Photo : Éric Julien (DG) et Philippe Goubert (président), dirigeants du groupe Heliaq