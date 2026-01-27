François Soubien est promu au poste de CEO de l’ESN francilienne Talan. Il prend ainsi la relève des fondateurs Mehdi Houas et Philippe Cassoulat qui ont créé la société en 2002, avec Eric Benamou. 

Fort de 28 ans d’expérience dans le conseil en management et technologies, François Soubien (cf. photo) a rejoint Talan en 2024 en tant que directeur général, chargé des activités de conseil. Auparavant, il était directeur associé chez McKinsey & Company depuis 2014. Avant cela, il a occupé des postes de direction chez PwC, suite à l’acquisition de PRTM Management Consultants, et a travaillé dans les secteurs de la consommation, du luxe et de la pharmaceutique. François Soubien est titulaire d’une maîtrise en sciences de gestion de l’IAE – Université de Tours (1997) et d’un MBA de l’Université de Chicago Booth School of Business (2006).

Pour mémoire, la société Talan est présente dans 18 pays, sur 5 continents. En 21ème position du dernier classement Numeum et KPMG des 50 ESN & ICT les plus performantes en France, l’ESN comptait plus de 7.200 collaborateur·rice·s fin 2024 et est en passe d’atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires. Elle ambitionne d’atteindre 2,5 milliards d’euros de CA en 2030, dont 30% dans le conseil.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Talan crée Talan Labs, une unité opérationnelle de 400 consultants
Le groupe Talan annonce le lancement de Talan Labs, une unité opérationnelle couvrant toute la chaîne des besoins dans la transformation des systèmes d’information des grands groupes, en s’appuyant sur les...

Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...

Fleur Pellerin rejoint le groupe Talan
Après Arnaud Montebourg, c’est au tour d’un autre ex-membre du gouvernement socialiste de rejoindre le groupe Talan, le second remplaçant le premier. Fleur Pellerin intègre en effet le comité d’orientation stratégique, dont le rôle est...

Arnaud Montebourg et Michel Combes rejoignent le groupe Talan
Talan a de l’ambition. Il souhaite devenir « leader mondial dans l’accompagnement de la transformation agile de ses clients et atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires », soit dix fois ses revenus actuels....

Talan rachète l’ESN lyonnaise Coexya
Moins de deux mois après avoir déposé une offre sur Micropole à la barbe de Miramar, Talan continue de jouer un rôle de consolidateur sur le marché français. Le groupe francilien de conseil en technologies...