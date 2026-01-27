François Soubien est promu au poste de CEO de l’ESN francilienne Talan. Il prend ainsi la relève des fondateurs Mehdi Houas et Philippe Cassoulat qui ont créé la société en 2002, avec Eric Benamou.

Fort de 28 ans d’expérience dans le conseil en management et technologies, François Soubien (cf. photo) a rejoint Talan en 2024 en tant que directeur général, chargé des activités de conseil. Auparavant, il était directeur associé chez McKinsey & Company depuis 2014. Avant cela, il a occupé des postes de direction chez PwC, suite à l’acquisition de PRTM Management Consultants, et a travaillé dans les secteurs de la consommation, du luxe et de la pharmaceutique. François Soubien est titulaire d’une maîtrise en sciences de gestion de l’IAE – Université de Tours (1997) et d’un MBA de l’Université de Chicago Booth School of Business (2006).

Pour mémoire, la société Talan est présente dans 18 pays, sur 5 continents. En 21ème position du dernier classement Numeum et KPMG des 50 ESN & ICT les plus performantes en France, l’ESN comptait plus de 7.200 collaborateur·rice·s fin 2024 et est en passe d’atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires. Elle ambitionne d’atteindre 2,5 milliards d’euros de CA en 2030, dont 30% dans le conseil.