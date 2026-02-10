Alpes Open Source Software (AlpOSS) est un événement régional de l’écosystème open source dont la troisième édition annuelle se tient mardi 17 février 2026, dans le lieu La Rampe, à Echirolles, en Isère. Il est principalement soutenu par la Ville d’Echirolles, Belledonne Communications et OW2 mais aussi par l’Université Grenoble Alpes, Inria, Adullact, Linagora ou encore Dalibo.

Au programme :

– 38 conférences sur la souveraineté numérique, les modèles économiques de l’open source, la gouvernance, l’intelligence artificielle, la virtualisation et la gestion d’infrastructure, la sécurité, les synergies entre briques logicielles et des cas d’usage concrets pour les organisations publiques et privées

– 6 ateliers

– Un espace exposants pour rencontrer des personnes à l’origine de solutions open source, échanger et identifier de nouveaux partenaires.

L’événement est gratuit, sur inscription en ligne. Le badge donne accès à toutes les sessions, ateliers et espaces d’échanges.

L’an dernier, l’évènement a réuni 40 conférencier·e·s et plus de 300 visiteurs, que ce soient des éditeurs, des prestataires de services, des collectivités locales ou des utilisatrices.

Pour rappel, Belledonne Communications est une entreprise française, créée en 2010 par Jehan Monnier et Simon Morlat, et spécialisée dans les solutions open source de communications en temps réel basées sur le protocole SIP. OW2 est une association internationale à but non lucratif fédérant une cinquantaine d’organisations et plus de 2.500 professionnel·le·s.