ChannelNews vous donne rendez-vous le jeudi 22 janvier à 9h15 pour une matinée consacrée aux stratégies permettant aux acteurs du channel de transformer l’intelligence artificielle en véritable levier de croissance et de différenciation.

L’intelligence artificielle s’impose désormais dans toutes les strates du marché IT. Mais à mesure qu’elle se démocratise, une question cruciale émerge pour les partenaires : comment éviter la banalisation et continuer à créer de la valeur ? Entre projets qui peinent à passer à l’échelle, expertises techniques qui risquent d’être commoditisées et infrastructures GPU aux modèles économiques encore incertains, les défis ne manquent pas.

Pour décrypter ces enjeux, la rédaction de ChannelNews réunit dirigeants d’ESN, experts du cloud et acteurs de l’hébergement autour de trois tables rondes complémentaires.

La matinée débutera par une réflexion sur la structuration d’une offre IA durablement différenciante. Cédric Macé, responsable Transformation Numérique de Be-Cloud, Thomas Leblanc, directeur général de Cellenza, Yves Boutin Desvignes, président d’Aurera, et Guillaume Linet, CEO de Wesype, partageront leur vision sur les conditions nécessaires pour transformer une expertise technique en avantage stratégique.

La deuxième séquence s’attaquera au passage de l’expérimentation à l’industrialisation. Marie Fontaine, consultante IA chez WEnvision, Romain Chaumais, COO et cofondateur d’Allmates, Olivier Serfaty, directeur IA & Innovation d’Inetum, et Benoît Mangeard, responsable de l’activité Data/IA chez Sigma Informatique, analyseront les freins organisationnels et les leviers concrets pour réussir le passage à l’échelle.

Enfin, une troisième table ronde réunira les acteurs de l’infrastructure pour aborder les réalités du terrain côté hébergement. Sami Slim, directeur général de Telehouse, Quentin Adam, CEO de Clever Cloud, Christophe Lesur, directeur général de Cloud Temple, et Antoine Fournier, président de Thésée Datacenter, confronteront leurs expériences sur la viabilité des modèles GPU as a Service et l’impact de l’IA sur leur métier.

