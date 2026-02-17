Dans un contexte toujours porteur pour les solutions de protection des données et de cyber-résilience, Commvault a publié des résultats solides pour son troisième trimestre fiscal 2026, marqué par le dépassement du seuil symbolique du milliard de dollars de revenus annuels récurrents (ARR). À la fin du trimestre clos le 31 décembre 2025, l’ARR total s’établit à 1,085 milliard de dollars, en progression de 22 % sur un an.

Sur le trimestre, le chiffre d’affaires atteint 314 millions de dollars, en hausse de 19 % en glissement annuel. Par zone géographique, la région Amériques génère 178,8 millions de dollars, en croissance de 15 % sur un an. L’international affiche 134,9 millions de dollars, avec une progression bien plus marquée de 26 %.

Par activité, la transition vers le modèle récurrent se poursuit. Les revenus issus des abonnements (incluant licences à durée déterminée et offres SaaS) s’élèvent à 206 millions de dollars, en hausse de 30 %. La composante SaaS représente 87 millions de dollars, en croissance de 44 %, traduisant l’adoption croissante des offres cloud du groupe.

Le résultat net trimestriel ressort à environ 18 millions de dollars, contre 11 millions un an plus tôt, illustrant une amélioration de la rentabilité dans un contexte de montée en puissance des revenus récurrents.

Commvault met notamment en avant l’adoption de sa nouvelle plateforme Commvault Cloud Unity, qui vise à unifier la sécurité des données, la cyber-récupération et la résilience des identités.

« Clients et partenaires se tournent vers Commvault car ils ont besoin d’une plateforme basée sur l’IA qui réponde à l’évolution rapide des identités et aux menaces émergentes, assure la conformité et renforce la résilience des environnements hybrides et multicloud », a commenté dans un communiqué le PDG Sanjay Mirchandani (photo).

La direction a toutefois revu à la baisse ses prévisions de croissance de l’ARR pour l’exercice 2026, à environ 18%, au lieu de 24% à 25%, en raison d’effets de mix produit et de durée contractuelle, sans remettre en cause la trajectoire globale du groupe. Le chiffre d’affaires annuel attendu est même revenu à la hausse autour de 1,18 milliard de dollars contre une précédente estimation de 1,16 milliards de dollars.