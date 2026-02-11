Le 5 février 2026, Bercy a annoncé une circulaire interministérielle qui place la souveraineté numérique au coeur des exigences essentielles en matière d’achats IT publics.

La souveraineté numérique est évaluée en fonction de trois critères : l’immunité aux lois extraterritoriales ; la capacité de substitution, c’est-à-dire la possibilité de remplacer une brique du système par une alternative ; et la maîtrise par l’Etat d’un contrôle stratégique sur ses infrastructures numériques.

Le projet de circulaire obligerait les institutions du secteur public à vérifier tout d’abord si une solution technologique existe déjà dans le portefeuille interministériel de solutions tech. C’est le principe de la mutualisation. En deuxième instance, elle imposerait d’explorer si des solutions existent déjà sur le marché privé. Ce n’est qu’en dernier recours que les institutions du secteur public pourraient solliciter un développement sur mesure.

Le texte de la circulaire doit être signé par le Premier ministre dans les prochains jours. Si cette circulaire est validée, elle s’appliquera également aux renouvellements de contrats déjà planifiés.

Les sociétés Renault et La Poste ont déjà annoncé vouloir appliquer ces principes à leurs propres achats, dans le cadre d’une initiative baptisée « Je Choisis La French Tech ».

Nos lecteurs ont lu ensuite


Le Premier Ministre invite à l’usage du logiciel Libre dans l’Administration
Le Premier Ministre Jean-Marc Ayrault a publié en fin de semaine dernière une circulaire invitant les ministères à considérer fortement les logiciels libres dans leurs choix informatiques....

La nécessaire adoption des applications Finance et Achats
Les fonctions Finance et Achats font partie des fonctions les plus digitalisées dans les entreprises, du fait de la mise en place massive de logiciels ERP il y a maintenant plus de trente ans. En...

Pourquoi une fédération c’est mieux qu’une centrale d’achats…
Animateur de la Communauté des revendeurs informatiques, Cyril Kezzar milite pour la création d’une fédération qui négocierait des marges arrière pour les revendeurs. Nous reprenons son plaidoyer....

Les grandes vertus de la digitalisation de son processus achats
La digitalisation des achats semble plus que jamais se positionner comme un puissant levier de performance économique et concurrentielle. Mais comment expliquer ce phénomène ? Et comment le digital a permis aux équipes achats de...

DINSIC : La DSI de l’Etat étend ses prérogatives
La DISIC, Etalab et le pôle Innovation et services sont regroupés dans une seule et même entité baptisé DINSIC (direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat). La publication a...