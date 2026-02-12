Neurones a clôturé l’exercice 2025 sur un chiffre d’affaires annuel de 857,2 millions d’euros, en hausse de 5,8%, dont 5,1% de croissance organique. Le cabinet de conseil et de services numériques dépasse ainsi son objectif de 850 M€, après un quatrième trimestre dynamique à 225 M€, en progression de 6,5% (+6,2% en organique).

La croissance est portée par les projets digitaux et data, en progression à deux chiffres, tandis que les activités liées à l’IA confirment une « accélération prometteuse » selon l’ESN. La société souligne également avoir bénéficié d’un environnement plus favorable en fin d’année, grâce à sa structure décentralisée et réactive.

La rentabilité s’améliore sensiblement au second semestre : le résultat opérationnel passe de 7,8% au premier semestre à 9,8% au second (en cours d’audit). Sur l’ensemble de l’exercice, il devrait s’élever à 8,8%, au-dessus des dernières estimations communiquées.

Pour accompagner cette dynamique, l’effectif moyen a progressé de 280 personnes en 2025. Fort de près de 7 300 collaborateurs, Neurones figure parmi les principaux acteurs français du conseil et des services numériques, à la 14ème place du classement 2025 des ESN publié par Numeum et KPMG.

Les résultats annuels définitifs seront publiés le 11 mars 2026 après Bourse. Les perspectives 2026 seront précisées lors de la publication du chiffre d’affaires du premier trimestre, dans un marché que le groupe anticipe plus porteur.

