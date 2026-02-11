Google Cloud / Alphabet s’achemine vers la finalisation de l’acquisition de la société israélienne de cybersécurité Wiz, suite à l’approbation de l’Union européenne de cette transaction de 32 milliards de dollars, sans condition.

« Google se place derrière Amazon et Microsoft en termes de parts de marché dans le domaine des infrastructures cloud. Notre évaluation confirme qu’il existe des alternatives crédibles et la possibilité de changer de fournisseur », déclare Teresa Ribera, responsable de la concurrence au sein de l’Union européenne, dans un communiqué publié hier.

Pour mémoire, le département étasunien de la Justice avait déjà validé l’accord en novembre 2025 tandis que la Commission européenne souhaitait prendre plus de temps pour examiner cette opération sous l’angle des questions antitrust et anticoncurrentielles en Europe.

Selon l’analyste Daniel Ives chez Wedbush Securities, « cette acquisition ouvrira la porte à une vague massive de fusions et acquisitions dans le paysage technologique et en particulier dans le domaine de la cybersécurité car de plus en plus d’opérateurs de cloud cherchent à sécuriser leurs portefeuilles de cloud tandis que de plus en plus de noms de cybersécurité cherchent à capitaliser sur leurs approches de plateforme tout-en-un en rachetant des entreprises sous-évaluées et en améliorant leurs offres ».

Pour sa part, Thomas Kurian, le PDG de Google Cloud, a déclaré lors de l’annonce de l’accord en mars 2025 : « Wiz contribuera à stimuler l’adoption de la cybersécurité multi-cloud, l’utilisation du multi-cloud, ainsi que la concurrence et la croissance dans le domaine du cloud computing ».

Rappelons que Google avait déjà tenté de racheter l’expert en cybersécurité cloud en 2024 mais le PDG de Wiz avait refusé la première offre de Google, d’un montant de 23 milliards de dollars.