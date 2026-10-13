Le fabricant allemand de téléphones Voice over Internet Protocole nomme Ahmed Amokhtari en tant que Channel Sales Manager. A ce poste, il a notamment pour mission d’aider les partenaires de Snom à développer leurs activités sur leurs marchés historiques, tout en les accompagnant dans l’identification de nouvelles opportunités de croissance.

Ahmed Amokhtari a débuté sa carrière dans la vente directe auprès d’un opérateur, où il a évolué pendant douze ans, avant de rejoindre SFD, premier distributeur SFR. Dernièrement, il occupait le poste de Channel Sales Manager chez Enreach. « Ce parcours lui permet d’appréhender les enjeux du secteur aussi bien du point de vue des opérateurs et des fournisseurs de solutions que de celui des distributeurs et des partenaires », souligne un communiqué.

« Le marché des télécommunications ne cesse de se réinventer, notamment avec les communications unifiées et l’UCaaS. Dans ce contexte, je souhaite aider nos partenaires à se différencier et à disposer des bons arguments pour remporter davantage de projets. Nous pouvons notamment nous appuyer sur trois leviers forts : la souveraineté européenne, notre expertise en matière de protocoles de sécurité et une véritable proximité avec nos partenaires », ajoute Ahmed Amokhtari.

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Cette annonce fait suite à une période de recrutement active de près de six mois durant laquelle Snom a également communiqué sur le développement de son programme partenaires.