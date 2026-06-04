Le fabricant allemand de téléphones Voice over Internet Protocol annonce deux initiatives pour mieux soutenir son écosystème de partenaires certifiés. 

Les partenaires Gold et Silver bénéficient désormais de conditions d’achat et de bonus spécifiques, directement lors de leurs achats auprès du distributeur officiel Snom de leur choix. 

Snom met également en avant de nouvelles formations techniques en distanciel, via une plateforme en ligne, pour les revendeurs spécialisés, les intégrateurs, les installateurs et les distributeurs. Dispensées autour de cas d’usage réels, elles concernent notamment les téléphones de bureau, les solutions DECT et les terminaux dédiés au secteur de l’hôtellerie ou de la santé. Les formations sont proposées dans différents fuseaux horaires et en plusieurs langues, dont l’allemand, l’anglais, le français, l’espagnol, l’italien et le polonais.

« Avec le développement de notre programme de partenariat et l’expansion du centre de compétences, nous posons les bases d’une coopération plus étroite et efficace avec nos partenaires », explique Gianmaria Tononi, responsable du nouveau concept de formation chez Snom. Ces deux initiatives visent à permettre aux partenaires de mettre en œuvre des projets de plus en plus complexes. « Notre objectif est de rendre la complexité technique maîtrisable et d’augmenter durablement la qualité des projets sur le marché. »

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