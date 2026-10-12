Keyrus nomme Nicolas Bouffard au poste de directeur général France. Il succède à Lounis Boudarene et prend la responsabilité d’un périmètre de près de 600 collaborateurs, avec pour mission d’accélérer la croissance et la performance de l’ESN en France et de poursuivre la transformation de son modèle autour de l’IA.

Rattaché à Marc Stukkens, directeur général du groupe, Nicolas Bouffard chapeautera les quatre grands domaines d’activité de Keyrus France : Data & AI, Business Transformation, Software Engineering et Cybersecurity. Sa feuille de route prévoit notamment de renforcer le développement sectoriel et les grands comptes, de faire évoluer les offres et les compétences à l’ère de l’IA et de rapprocher les différentes expertises.

« L’IA change à la fois l’activité de nos clients, nos métiers et nos modèles de création de valeur », résume Nicolas Bouffard dans un post LinkedIn annonçant sa prise de fonction. Son objectif : « passer de l’expertise à l’industrialisation, et nous engager toujours plus sur les résultats de nos clients ».

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Pour Éric Cohen, fondateur et président exécutif de Keyrus, l’enjeu est désormais de capitaliser sur « trente années d’expertise dans la Data » pour en faire un avantage compétitif. « Avec Nicolas, nous voulons accélérer : passer de la Data à l’Intelligence, de l’expertise à l’orchestration, et progressivement de plusieurs Keyrus à One Keyrus », explique-t-il.

Diplômé de l’EPITA et de la Cranfield School of Management, Nicolas Bouffard possède plus de vingt ans d’expérience dans la technologie, le conseil et les services. Après Oracle et SAP, il a exercé des responsabilités chez Akkodis avant de rejoindre Devoteam, où il dirigeait les activités Cloud en France couvrant les écosystèmes Microsoft, AWS et Google.

Cette nomination intervient peu après la promotion de Céline Studer au poste de vice-présidente Global Alliances du groupe.