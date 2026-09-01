En cette rentrée 2026, le groupe lyonnais de conseil Keyrus officialise la promotion de Céline Studer, devenue vice-présidente des alliances mondiales du Groupe en début d’été.

A ce poste, elle pilote la stratégie d’alliances technologiques de Keyrus, en mettant l’accent sur le développement d’offres conjointes liées à l’IA. « Notre ambition est de construire avec nos partenaires des offres et des go-to-market communs, puis de les déployer à l’échelle internationale », affirme Céline Studer (cf. photo), dans un communiqué. « A l’heure où l’IA recompose profondément les écosystèmes technologiques, notre capacité à orchestrer les meilleurs partenaires devient un élément déterminant de notre ambition d’Architect of Intelligence », ajoute Eric Cohen, président exécutif et fondateur de Keyrus.

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Céline Studer a rejoint Keyrus il y a plus de 15 ans en tant qu’Alliance Manager. Dernièrement, elle était directrice des opérations (COO) de Keyrus France. En tant que COO, elle était en charge de la performance commerciale, de la structuration des équipes de vente et du suivi des indicateurs clés en France. Forte de cette expérience, elle va continuer de piloter certaines initiatives stratégiques françaises, maintenant ainsi « un ancrage direct avec les enjeux des clients et des équipes », selon les termes du communiqué.