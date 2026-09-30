Après avoir multiplié les acquisitions ces dernières années, Inherent entame le chantier de l’intégration. Le groupe, qui vient de fêter ses 45 ans d’existence, annonce le regroupement de ses différentes expertises sous une identité commune et la réorganisation ses activités autour de quatre business units : Inherent Business, Inherent Pro, Inherent Cyber et Inherent Partners.

« Nous sommes arrivés au moment où nous nous sommes retrouvés avec différentes expertises sous différentes marques. Ce qui n’était pas optimum. Nous avons donc choisi pour ramener tout le monde sous une seule bannière », a expliqué Pierre-Jean Beylier, président d’Inherent, lors de la conférence de presse organisée à cette occasion.

Cette nouvelle organisation marque une évolution notable par rapport à l’organisation précédente. Inherent s’appuyait alors principalement sur Adista pour les services IT et cloud, sur Unyc pour la distribution indirecte, sur Upper-Link pour la data et l’IA et sur Devensys pour la cybersécurité. Ces marques historiques sont désormais réunies sous la bannière Inherent afin de simplifier la lecture de l’offre du groupe.

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La segmentation se fait désormais davantage par clientèle et mode de commercialisation. Inherent Business ciblera les grosses PME, ETI, grands comptes, grandes collectivités et organisations étatiques ; Inherent Pro les TPE, PME et petites collectivités ; Inherent Partners les revendeurs et distributeurs ; tandis qu’Inherent Cyber regroupera les expertises de cybersécurité.

Le groupe n’a toutefois pas poussé la logique d’intégration jusqu’à fusionner juridiquement toutes les structures réunies au sein d’Inherent Pro. Il entend ainsi conserver les bénéfices de l’ancrage et de l’autonomie de ses différentes entités locales.

Cette articulation entre intégration et proximité est au cœur du nouveau positionnement. Inherent se définit désormais à la fois comme un acteur de proximité, grâce à ses 43 implantations réparties en France, et comme un multispécialiste capable de couvrir l’ensemble des besoins IT de ses clients : le cloud et les infrastructures, la cybersécurité, les espaces de travail numériques, la connectivité et les réseaux, ainsi que les data et l’intelligence artificielle. Le groupe revendique par ailleurs 16 datacenters et plus de 50.000 clients.

Cette transformation est l’aboutissement de dix-huit acquisitions réalisées en six ans. Parmi elles, Upper-Link, racheté en avril 2024, a permis de renforcer le groupe dans la data et l’intelligence artificielle. Devensys, intégré en 2025, a renforcé la cybersécurité, Systonic le Cloud privé et les services managés, tandis que Skyloud, acquis cet été, a apporté au groupe une expertise supplémentaire sur AWS et le Cloud public.

Le changement d’échelle est également sensible. Inherent revendique désormais plus de 1.600 collaborateurs et près de 400 M€ de chiffre d’affaires en 2026, contre 468 collaborateurs en 2020. La cybersécurité représente à elle seule près de 10 % de l’activité du groupe et continue de progresser plus vite que son chiffre d’affaires global. La nouvelle division Inherent Cyber rassemble désormais plus de 120 experts.

Elle s’apprête notamment à lancer une offre de SOC souverain. Plus largement, Inherent dit vouloir faire évoluer son portefeuille vers des offres davantage « souveraines », ou plus exactement « résilientes », selon la terminologie privilégiée par le groupe : l’objectif est moins de bannir toute technologie étrangère que de mieux identifier et maîtriser les dépendances numériques critiques. Cette approche rejoint l’une des trois priorités stratégiques retenues pour les prochaines années avec le Cloud et l’intelligence artificielle.

L’activité issue d’Upper-Link apparaît à ce titre comme l’un des nouveaux relais de croissance du groupe. Son doublement de taille depuis son acquisition – à quelque 30 M€ – illustre la volonté d’Inherent de faire de la data et de l’IA un métier à part entière, au même titre que ses activités historiques dans les infrastructures, le Cloud, les télécoms ou les services managés.

Pour installer sa nouvelle identité, le groupe prévoit une campagne de communication dans la presse régionale, cohérente avec son positionnement de proximité. Il mise également sur le sponsoring sportif : Inherent est partenaire du skipper Mathieu Claveau, qui doit prendre le départ de la Route du Rhum 2026 à bord d’un Class40, et le groupe a présenté lors de sa conférence de presse un partenariat avec le joueur international français de rugby à XV Louis Bielle-Biarrey, qui devient ambassadeur de la marque.

Inherent maintient son ambition de franchir le cap des 500 M€ de chiffre d’affaires, mais se donne désormais un peu plus de latitude : l’objectif est affiché à horizon 2027-2028, contre 2027 auparavant.