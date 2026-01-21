Avec l’acquisition d’Inovacom, l’opérateur lorrain de services hébergés IT et télécoms poursuit sa stratégie de croissance externe et de renforcement de son maillage territorial dans l’Hexagone. 

Fondé en 2015 et dirigé par Bruno de Matos, Inovacom est un MSP francilien comptant près de 30 collaborateur·rice·s et plus de 250 PME clientes en France. Il se spécialise dans le cloud et les télécoms, pour le secteur agroalimentaire principalement.

Le groupe inherent, détenu par Keensight Capital et présidé par Pierre Jean Beylier (cf. photo), dispose désormais de 4 agences en Ile-de-France et près de 330 collaborateur·rice·s. 

Pour mémoire, en 2025, le groupe inherent a également acquis Systonic, Everlink, Conexio Telecom et Devensys.

