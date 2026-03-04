Ingram Micro a terminé son exercice 2025 (clos le 27 décembre) sur une progression soutenue de son activité, portée par la demande en infrastructures, en solutions avancées et en cloud. Malgré un incident de cybersécurité survenu au cours de l’année, le géant de la distribution IT affiche une croissance solide et une amélioration de sa rentabilité opérationnelle.

Le quatrième trimestre a été particulièrement solide et supérieur aux fourchettes de prévisions. Le chiffre d’affaires a progressé de 11,5 % sur un an pour atteindre 14,9 milliards de dollars. Le résultat net s’établit à 121,4 millions de dollars contre 83,1 millions de dollars sur le même trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice dilué par action (non Gaap) s’élève à 96 cents contre 92 cents un an plus tôt.

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, le groupe atteint 52,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en progression annualisée de 9,5 %. Une performance qui tranche avec un exercice 2024 sans croissance (-0,1%). Le bénéfice net progresse de 24,1 % à 327 millions de dollars, tandis que le bénéfice dilué par action (non Gaap) atteint 2,90 dollars, contre 2,79 dollars un an plus tôt. La croissance a été tirée par les activités à plus forte valeur, notamment les infrastructures datacenter, les projets liés à l’intelligence artificielle et les offres cloud.

« Notre plateforme Xvantage continue de gagner en popularité, la majorité de notre chiffre d’affaires net étant désormais réalisée via cette plateforme. Dans un marché de plus en plus complexe, les capacités d’intelligence artificielle de Xvantage améliorent la productivité et offrent à nos clients des opportunités plus riches et à plus forte valeur ajoutée », a également fait valoir Paul Bay, directeur général d’Ingram Micro.

La progression a été généralisée dans toutes les régions. L’Amérique du Nord demeure le premier marché du groupe avec 18,9 milliards de dollars de revenus (+8%), tandis que l’Asie-Pacifique affiche la dynamique la plus forte, à 14,7 milliards de dollars (+15%). La région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) représente pour sa part 15,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en croissance de 6,6 %, principalement due au rebond des ventes de PC et dans une moindre mesure à la progression des solutions avancées et des offres cloud. L’Amérique latine affiche une croissance plus modeste à 3,7 milliards de dollars (+3%).

Ces résultats ont été obtenus malgré un incident de cybersécurité intervenu en 2025, qui a généré des coûts exceptionnels et perturbé temporairement certaines opérations. L’impact n’a toutefois pas remis en cause la trajectoire de croissance du groupe.

Pour le premier trimestre 2026, Ingram Micro anticipe un chiffre d’affaires compris entre 12,45 et 12,8 milliards de dollars et un bénéfice dilué par action (non Gaap) entre 67 et 75 cents. L’action d’Ingram Micro a enregistré une hausse de 14% au lendemain de la publication.