Vinci Energies a finalisé début décembre 2025 l’acquisition de 100 % du capital d’Interdata, un intégrateur francilien spécialisé dans les infrastructures réseaux, réalisant quelque 45 M€ de chiffre d’affaires annuel avec un effectif de 120 collaborateurs. Outre les infrastructures réseau, l’entreprise est positionnée sur la cybersécurité et a notamment développé une expertise reconnue en observabilité, autour d’éditeurs tels que Dynatrace ou Splunk.

Cette expertise et l’activité qu’Interdata génère autour – elle représente près du tiers de ses revenus – a beaucoup pesé dans la décision de Vinci Energies de s’emparer de l’intégrateur. « Longtemps réservées aux grands comptes (banques, opérateurs), les technologies d’observabilité se diffusent désormais dans de nombreuses entreprises confrontées à la nécessité de superviser leur flux réseau », souligne Guillaume Garric (photo), directeur général d’Axians Communication and Cloud, la branche IT de Vinci Energies.

L’opération permet donc à Axians de se renforcer sur un marché de l’observabilité en train de s’ouvrir. Elle lui permet également de compléter son portefeuille de solutions réseaux, Interdata disposant des plus hauts niveaux de certification sur les technologies Juniper et Extreme Networks, tandis que le groupe Axians est historiquement positionné sur les technologies Cisco et Aruba. « Les synergies entre Axians et Interdata sont très fortes et se matérialisent déjà dans les premières semaines d’intégration », indique Guillaume Garric.

Conformément aux habitudes du groupe, Interdata a adopté la marque Axians (s’appuyant au passage sur les contrats cadres du groupe), mais a conservé son organisation opérationnelle ainsi que son management. Seul son président a changé. Laurent Frappereau, directeur général du Groupe IJ-NEXT, dont Interdata était la filiale, qui présidait également Interdata, a cédé la place à Vincent Lemoux, directeur délégué d’Axians. Mais il continue d’accompagner l’entreprise pendant la période de transition.

L’opération permet au passage à Vinci Energies de relancer la croissance de son activité IT, marquée par une stagnation de ses revenus en 2025, à 505 M€.