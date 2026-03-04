Econocom Factory (ex Sofi Groupe), la filiale héraultaise dédiée au reconditionnement des équipements numériques du groupe franco-belge Econocom, rachète la TPE biterroise Back IT. Cette dernière propose des prestations de reprise, audit et reconditionnement de matériels informatiques. En plus de son implantation physique à Béziers, Back IT dispose d’une boutique en ligne pour les entreprises.

Ce rachat consolide l’ancrage de l’entreprise à mission du groupe Econocom dans le sud de la France et porte la capacité de production d’Econocom Factory à 200.000 équipements recyclés (PC, tablettes et smartphones) en 2026. Le Groupe va également renforcer son engagement pour l’inclusion et l’emploi adapté avec cette opération. En effet, 55% des salarié·e·s de Back IT sont en situation de handicap. A ce titre, Back IT a reçu le trophée régional Coup de Cœur décerné par les CCI occitanes lors du Prix de la TPE 2025.

« L’intégration de Back IT nous permet de renforcer très concrètement notre capacité opérationnelle, tout en maintenant un haut niveau d’exigence industrielle en matière de numérique responsable », souligne Stanislas Husson, directeur général d’Econocom Factory, dans un communiqué.

Créé il y a 50 ans, le groupe Econocom a enregistré un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros en 2025, en hausse de +4,3%, dont +2,7% en organique, par rapport à 2024. Pour les années 2026, 2027 et 2028, il prévoit une croissance du chiffre d’affaires de 2% à 3% par an, en ligne avec les prévisions du marché. L’annonce des résultats du groupe précise que ses priorités 2026 sont « une focalisation sur la croissance organique, complétée par une croissance externe sélective, l’accroissement des investissements technologiques, la gestion rigoureuse des cash-flows du groupe et une approche disciplinée sur la dette ».