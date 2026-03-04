Econocom Factory (ex Sofi Groupe), la filiale héraultaise dédiée au reconditionnement des équipements numériques du groupe franco-belge Econocom, rachète la TPE biterroise Back IT.  Cette dernière propose des prestations de reprise, audit et reconditionnement de matériels informatiques. En plus de son implantation physique à Béziers, Back IT dispose d’une boutique en ligne pour les entreprises. 

Ce rachat consolide l’ancrage de l’entreprise à mission du groupe Econocom dans le sud de la France et porte la capacité de production d’Econocom Factory à 200.000 équipements recyclés (PC, tablettes et smartphones) en 2026. Le Groupe va également renforcer son engagement pour l’inclusion et l’emploi adapté avec cette opération. En effet, 55% des salarié·e·s de Back IT sont en situation de handicap. A ce titre, Back IT a reçu le trophée régional Coup de Cœur décerné par les CCI occitanes lors du Prix de la TPE 2025.

« L’intégration de Back IT nous permet de renforcer très concrètement notre capacité opérationnelle, tout en maintenant un haut niveau d’exigence industrielle en matière de numérique responsable », souligne Stanislas Husson, directeur général d’Econocom Factory, dans un communiqué.

Créé il y a 50 ans, le groupe Econocom a enregistré un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros en 2025, en hausse de +4,3%, dont +2,7% en organique, par rapport à 2024. Pour les années 2026, 2027 et 2028, il prévoit une croissance du chiffre d’affaires de 2% à 3% par an, en ligne avec les prévisions du marché. L’annonce des résultats du groupe précise que ses priorités 2026 sont « une focalisation sur la croissance organique, complétée par une croissance externe sélective, l’accroissement des investissements technologiques, la gestion rigoureuse des cash-flows du groupe et une approche disciplinée sur la dette ».

Nos lecteurs ont lu ensuite


Reconditionné : Econocom rachète Smaaart (Sofi Groupe)
L’entreprise européenne de services numériques Econocom prend une part majoritaire dans la société à mission Sofi Groupe – sa marque de téléphones portables d’occasion Smaaart, ses effectifs de 114 salarié·e·s et son usine montpelliéraine de...

Econocom-Osiatis dévoile son nouvel organigramme
À défaut de fusionner, Econocom et Osiatis viennent d’entamer leur intégration fonctionnelle avec l’annonce cette semaine d’une nouvelle organisation mêlant plus intimement les deux sociétés....

Dell défend une vision décentralisée de l’IA avec son IA Factory 2.0
L’IA ne veut plus attendre le cloud : avec AI Factory 2.0, Dell joue la carte d’une IA à la source, taillée pour la performance, l’autonomie et la conformité. Une réponse musclée aux besoins concrets...

Reconditionné : Econocom rachète Smaaart
Le reconditionneur de smartphones et tablettes Smaaart, marque de Sofi Groupe, passe dans le giron d’Econocom. Le groupe franco-belge spécialisé dans les services numériques a annoncé prendre une participation majoritaire au capital de Sofi Groupe....

Dell rationnalise ses marques de PC portables
Adieu XPS, Latitude, Inspiron, Precision, Optiplex… Des marques bien connues du grand public comme des entreprises. Dell recompose ses gammes en visant une  simplification de son offre pour la rendre plus immédiatement lisible tout en...