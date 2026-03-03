Datadome, spécialiste français de la lutte contre la fraude en ligne via les robots malveillants, refond son programme channel. Le nouveau programme vise à « intégrer plus étroitement les revendeurs aux partenariats technologiques et cloud de Datadome, afin de faciliter la collaboration, d’accélérer les déploiements et d’apporter davantage de valeur aux clients », selon les termes du communiqué.

« De nombreux programmes partenaires se développent en élargissant leur périmètre mais les partenaires continuent d’opérer en silos », explique Cynthia Dunphy (cf. photo), directrice channel de Datadome, basée dans la Silicon Valley. « Nous avons conçu ce programme autour de la qualité et de la connexion, pas uniquement autour de l’ampleur. L’objectif est d’être plus intentionnels et plus intégrés, afin que les revendeurs puissent s’inscrire dans un écosystème plus large et collaborer sur les besoins réels des clients ».

« Nos clients attendent un parcours d’achat fluide, sans rupture entre leurs partenaires et leurs fournisseurs technologiques. Notre manière de travailler ensemble reflète le niveau d’intégration de notre écosystème et notre capacité à produire rapidement les bons résultats », ajoute Aurélie Guerrieri, Chief Marketing & Alliances Officer chez Datadome, également installée dans la Silicon Valley, en Californie.

Le programme comprend trois niveaux : Authorized, Growth et Strategic. Chaque niveau « est assorti de marges définies, de jalons d’accompagnement et d’un dispositif de co-vente ». Datadome propose également une offre de parrainage, ou Referral Partner Program, destiné aux partenaires et aux consultant·e·s, avec un processus d’adhésion simplifié. Enfin, la refonte s’accompagne également d’un portail dédié à l’enregistrement des opportunités des partenaires revendeurs, au suivi de l’activité commerciale et à l’accès aux ressources du programme.

 

