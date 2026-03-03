Object First, fournisseur d’appliances de stockage d’origine étasunienne créé il y a trois ans par les fondateurs de Veeam, renforce sa direction commerciale en France avec un nouveau duo composé de Stéphane Berthaud et Quentin Gourlaouen pour accélérer le déploiement européen de ses solutions de protection contre les rançongiciels.

Fort de plus de 20 ans d’expérience, Stéphane Berthaud prend la direction de l’ingénierie commerciale en EMEA, avec pour mission de structurer la croissance technico-commerciale d’Object First dans toute la région. Avant de rejoindre Object First en décembre 2025, Stéphane Berthaud était directeur de l’ingénierie système de Nutanix pour la France et l’Afrique du Nord-Ouest. Il a travaillé chez Veeam pendant 11 ans où il a notamment piloté les ventes techniques en Europe du Sud et en Afrique.

Entré dans l’entreprise en août 2025 en tant que directeur commercial France, Quentin Gourlaouen voit à présent son périmètre d’action étendu à l’Europe du Sud. Ancien cadre de Hewlett Packard Enterprise où il a exercé pendant près de dix ans, il apporte à Object First une solide expertise de gestion d’équipes et des stratégies de mise sur le marché. Il a désormais pour objectif de renforcer les synergies avec les partenaires et de développer des parts de marché auprès des comptes stratégiques dans la région.

Un peu plus d’un an après avoir officiellement démarré ses opérations en France, Object First revendique plus de 140 partenaires dans l’Hexagone, parmi lesquels Antemeta, Axians, By The Way, CFI, G0t0, Inmac-WStore, Insight, Monaco Digital ou SCC. L’entreprise a également contractualisé avec deux grossistes : TD Synnex (fin 2024) et Arrow (juillet 2025). Elle se présente comme le seul acteur à l’heure actuelle capable de garantir que les données sauvegardées sur ses solutions resteront totalement inaltérées, même en cas de cyberattaque. En effet, tout effacement de données nécessite la mise en présence d’au moins deux représentant·e·s du client et deux représentant·e·s d’Object First.