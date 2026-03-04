La Ville de Paris confirme avoir été touchée par une fuite de données sur sa plateforme de cours pour adultes. Les informations concernées incluent des données personnelles – noms et prénoms, dates de naissance, adresses email et postales, numéros de téléphone – mais pas de mots de passe ni de coordonnées bancaires. On ignore encore combien de personnes sont concernées par ce piratage. Si les données financières et d’authentification ne sont pas concernées, la nature des informations divulguées reste sensible. Cette violation constitue en effet un matériau exploitable pour des campagnes de phishing ciblées ou des tentatives d’usurpation d’identité.

Comme d’usage, il est recommandé aux usagers de ne pas cliquer sur des liens reçus par mail ou SMS prétendant venir de la Ville de Paris mais d’aller directement sur le site web. Il est également recommandé de changer de mot de passe. Les personnes concernées peuvent contacter le 3975.

La Ville de Paris déclare avoir déposé plainte et communique que « les services techniques poursuivent leurs investigations afin de déterminer précisément l’origine de l’incident et de renforcer les mesures de sécurité existantes ».