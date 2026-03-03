Le fournisseur suisse de solutions logicielles SoftwareOne annonce faire partie des premiers distributeurs mondiaux agréés de Google Cloud. Cette évolution marque une nouvelle étape dans l’élargissement de son portefeuille cloud et renforce son positionnement auprès des partenaires à l’international.

Le groupe déploie ses capacités de distribution Google Cloud dans dix premiers marchés : Australie, Autriche, Danemark, France, Finlande, Allemagne, Inde, Norvège, Suède et États-Unis. D’autres pays doivent suivre dans le courant de l’année.

À travers un modèle présenté comme cohérent, évolutif et centré sur les partenaires, SoftwareOne donnera accès à Google Cloud, Google Workspace et Gemini Enterprise à l’échelle internationale. L’entreprise met en avant un accompagnement opérationnel, commercial et technique renforcé, avec des spécialistes certifiés, une assistance au provisioning, un support à l’optimisation des coûts et une facturation transparente.

« L’intégration de Google Cloud à notre portefeuille mondial de distribution constitue un jalon stratégique pour SoftwareOne. Nos partenaires ont désormais accès aux technologies cloud de pointe de Google via un partenariat de confiance, soutenu par notre envergure internationale, nos capacités de services et notre expertise locale », souligne Gudmundur Adalsteinsson, Chief Partner & Sales Officer du groupe.

Côté Google, Steve Erdman, Global Head of Sell + Service Partners chez Google Cloud, estime que ce partenariat doit accélérer le déploiement de Gemini Enterprise, de l’IA et des solutions cloud de Google auprès des entreprises.

Présent dans plus de 70 pays et fort d’environ 13 000 collaborateurs suite à l’acquisition de Crayon, SoftwareOne poursuit ainsi la consolidation de son rôle d’agrégateur mondial de solutions cloud, combinant envergure internationale et expertise locale.