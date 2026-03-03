Le spécialiste de la sécurisation des données Cohesity recrute Mathias Michiels au poste de Country Manager France. Basé à Paris, il prend la responsabilité de l’ensemble des activités commerciales dans l’Hexagone avec pour mission d’accélérer la croissance de l’entreprise sur ce marché stratégique.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté de l’éditeur de renforcer sa présence locale et d’accompagner les organisations françaises dans le renforcement de leur cyber-résilience, alors que les enjeux liés aux cyberattaques et à la protection des données s’intensifient.

Fort de plus de quinze ans d’expérience dans l’industrie du logiciel, Mathias Michiels a débuté sa carrière chez Oracle et SAS Institute avant de rejoindre VMware, où il a passé plus d’une décennie. Il y occupait récemment le poste de Senior Sales Director pour les solutions Tanzu sur la région SEMEA, pilotant une équipe transverse de 80 personnes dédiée à l’expansion du marché et aux initiatives stratégiques autour du cloud hybride.

Dans ses nouvelles fonctions, Mathias Michiels devra positionner Cohesity non seulement comme un acteur de la protection des données, mais comme un partenaire stratégique de cyber-résilience, capable d’aider les entreprises à restaurer rapidement leurs environnements et à sécuriser durablement leurs actifs numériques.

« Alors que le marché arrive à un point de bascule, apportant de formidables opportunités commerciales et technologiques, mon objectif sera de prendre part à la transformation de l’entreprise pour répondre aux défis du marché et à définir quelle entreprise sera Cohesity demain », déclare le nouveau Country Manager.