Le géant étasunien Google va devoir suspendre la construction de nouveaux centres de données dans deux municipalités de la Finlande, Muhos et Kajaani, le 23 octobre 2026 au plus tard, dans l’attente d’une évaluation de leur impact environnemental obligatoire.

Ce gel des projets ordonné par l’autorité finlandaise de régulation et de supervision fait suite au défrichage non autorisé de plus de 330 hectares de forêt à Muhos et plus de 200 hectares à Kajaani. C’est une journaliste de l’agence de presse AFP qui s’est aperçue du problème au cours d’un reportage.

L’agence gouvernementale finlandaise (LVV) a ensuite ouvert une enquête officielle et exigé que soient suspendues « toutes les mesures préparatoires susceptibles de modifier de manière significative l’environnement dans le cadre des projets de centres de données prévus à Muhos et à Kajaani ».

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La société Tuike Finland, représentante de Google en Finlande, est soupçonnée d’être contrevenue à ses obligations légales.

La présidente de la LVV, Hanna Halmeenpää, dénonce « soit une ignorance crasse de la filiale de Google, soit un mépris flagrant de la législation finlandaise, au pire les deux ».

« Nous comprenons les préoccupations exprimées et reconnaissons que, dans ce cas précis, nous n’avons pas été à la hauteur de nos propres standards », répond Sondre Ronander, porte-parole de Google, tout en contestant l’infraction. « Nous allons étudier les conclusions de l’agence et suivre ses recommandations ».

La firme de Mountain View prévoyait de développer des datacenters dans deux autres municipalités finlandaises, à Vaala et Hamina, où elle exploite déjà un centre de données.