La société française Bull, récemment renationalisée, signe un juteux contrat de près de 388 millions d’euros pour fournir un supercalculateur d’IA à la Finlande. Le supercalculateur Lumi-AI sera co-développé avec le fabricant de puces étasunien AMD qui apporte ses GPU et CPU au projet. IBM fournira le stockage. Pour sa part, Bull apporte son système breveté de refroidissement liquide direct et, avec Nokia, le système réseau qui permet l’interconnexion des processeurs. Le supercalculateur sera assemblé par Bull dans son usine d’Angers (cf. photo).

Plus en détail, le projet s’élève à 387,8 millions d’euros, pour une livraison prévue courant 2027 au sein du centre de données du Centre finlandais pour la science (CSC) de Kajaani, en Finlande.

Le contrat est conclu avec l’entreprise publique-privée EuroHPC, ainsi qu’avec un consortium baptisé Lumi AI Factory. Ce consortium réunit la Finlande, le Danemark, l’Estonie, la Norvège, la Pologne et la République tchèque. Ces pays partenaires bénéficieront d’un accès privilégié au supercalculateur. Les capacités de calcul iront en priorité aux équipes de recherche ainsi qu’aux start-ups et PME effectuant des projets de recherche et d’innovation.

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« C’est le plus gros contrat de notre histoire», se réjouit Emmanuel Le Roux, le directeur général de Bull. « Alimenté exclusivement par de l’électricité renouvelable et hébergé dans une installation répondant aux normes environnementales les plus exigeantes, Lumi-AI figurera parmi les infrastructures d’IA à grande échelle les plus sobres en énergie au monde », peut-on lire dans le communiqué. En aval, l’eau utilisée pour refroidir l’infrastructure d’IA doit alimenter le réseau de chauffage de la ville de Kajaani.

Pour mémoire, la société Bull (ex-Eviden) a également été choisie fin 2025 pour fournir le supercalculateur exascale Alice Recoque, baptisé ainsi en hommage à l’informaticienne française décédée en 2021.