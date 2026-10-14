Cloud Temple va piloter un consortium réunissant Thales, Bull, Vates et le CEA dans le cadre de France 2030. Les partenaires mobilisent 47 millions d’euros d’ici fin 2028 pour renforcer les capacités européennes de cloud de confiance et d’IA appliquée aux données sensibles.

Le projet a été retenu dans l’appel à projets « Renforcement de l’offre de services cloud », opéré par Bpifrance, et bénéficiera de 20 millions d’euros de soutien public. Le solde sera financé par les membres du consortium.

Cloud Temple assurera le pilotage et fournira le socle cloud. Le programme doit permettre d’étendre des capacités existantes en IaaS, PaaS et IA pour répondre aux besoins des organisations manipulant des données sensibles ou soumises à de fortes contraintes réglementaires.

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Les partenaires se répartissent les briques technologiques : Thales apporte son expertise en cybersécurité et environnements critiques, Bull contribue avec ses infrastructures de calcul et sa plateforme BullSequana AI, Vates fournit son socle de virtualisation open source, et le CEA intervient sur les architectures et travaux de recherche de nouvelle génération.

« L’Europe dispose des compétences technologiques nécessaires. L’enjeu est désormais l’échelle », commente dans un communiqué Sébastien Lescop, directeur général de Cloud Temple (photo). « France 2030 nous permet d’accélérer une dynamique engagée et de consolider une capacité industrielle européenne sur le terrain où elle peut gagner : celui des usages critiques. »

Le consortium veut se différencier des hyperscalers sur les usages où la localisation, la sécurité, la maîtrise juridique des données et la réversibilité deviennent déterminantes. Les services s’appuieront notamment sur des environnements qualifiés SecNumCloud, certifiés HDS et conformes au référentiel allemand C5. Le programme vise une industrialisation de l’offre d’ici fin 2028.