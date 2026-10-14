L’éditeur suisse Virtuozzo lance V/Partner, une nouvelle mouture mondiale de son programme partenaires destinée aux distributeurs, revendeurs, fournisseurs de services (MSP) et partenaires technologiques. Objectif : mieux structurer leur montée en compétences et leur engagement commercial, autour de ses solutions d’infrastructure cloud et de virtualisation.

Basé à Schaffhouse, Virtuozzo est spécialisé dans les technologies de virtualisation et d’infrastructure cloud. Ses solutions permettent notamment aux hébergeurs, MSP et entreprises de construire et d’exploiter des environnements cloud combinant machines virtuelles, conteneurs, stockage, réseau et Kubernetes. La société revendique plus de 1.000 partenaires et indique que ses technologies sont utilisées par plus de 100.000 entreprises dans le monde. En France, les deux premiers distributeurs de Virtuozzo sont Hermitage Solutions et Miel.

Un cadre unique, des avantages croissants

Avec V/Partner, Virtuozzo veut proposer un cadre unique mais adaptable aux différents modèles de ses partenaires. Le programme prévoit plusieurs parcours et des avantages croissants en fonction des compétences, certifications, efforts de génération de demande et volumes d’activité.

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Les partenaires peuvent bénéficier de remises, ristournes, commissions d’apport d’affaires et incitations liées à la performance, mais aussi de formations et certifications via la V/Partner Academy, de licences de démonstration et d’un accompagnement avant-vente et technique. Des fonds marketing, des actions commerciales conjointes et, pour les partenaires éligibles, un accès anticipé aux évolutions produits complètent le dispositif.

« Le partenaire qui construit des services à valeur ajoutée et contribue au succès des clients avec Virtuozzo doit recevoir une valeur commerciale significative en retour », résume Roy Wttewaall, directeur des partenariats mondiaux de Virtuozzo. Le programme traduit ce principe par des incitations commerciales, une continuité sur les renouvellements et l’accès aux expertises techniques et commerciales de l’éditeur.

Une alternative sur le marché de la virtualisation

Virtuozzo Infrastructure System (V/IS) se présente comme une plateforme d’infrastructure hyperconvergée et multilocataire réunissant calcul, stockage, réseau, orchestration et administration. Elle peut accueillir aussi bien des charges traditionnelles que des applications conçues pour le cloud ou des charges de travail liées à l’intelligence artificielle.

Virtuozzo met notamment en avant l’efficacité de son architecture et son coût total de possession, ainsi que la gestion multilocataire intégrée, qui permet aux fournisseurs de services d’héberger plusieurs clients sans ajouter de produit ou de licence spécifique. La plateforme peut être déployée dans les infrastructures privées des clients, dans des centres de données régionaux ou servir de socle à des services cloud, managés et d’IA, avec un positionnement axé sur la maîtrise des coûts, la souplesse de déploiement, la localisation des données et la souveraineté numérique.