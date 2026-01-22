La communauté d’agglo Quimper Bretagne Occidentale (QBO) et Quimper Communauté Télécom (QCT), filiale d’Axione, ouvrent un datacenter de proximité, baptisé Hermineo Data, pour renforcer les infrastructures numériques de Quimper, dans le Finistère (29).

Situé dans le quartier de Créac’h Gwen, au sud de Quimper, ce datacenter de taille modeste – dont la construction s’est achevée fin 2025 – est destiné à offrir un hébergement local et sécurisé aux normes françaises et européennes pour les entreprises et administrations locales. Il vient compléter le réseau Hermineo de 140 km de fibres déployées ces vingt dernières années par Quimper communauté télécom et il est interconnecté avec 300 autres datacenters en France. 130 sites appartenant à QBO et à ses communes y sont raccordés, ainsi que 350 entreprises et administrations.

« Face aux problèmes croissants de cybercriminalité, les entrepreneurs sont de plus en plus soucieux de la localisation et de la protection de leurs données », déclare François Chaillou, directeur de Quimper communauté télécom, dans un communiqué (à droite sur la photo). « Avec Hermineo data, les clients savent où sont leurs données et peuvent échanger directement avec nous ».

La construction d’Hermineo Data a été réalisée dans le cadre du renouvellement d’une délégation de service publique (DSP) du réseau très haut débit Hermineo exploité par QCT et Axione. Elle représente un investissement de 600.000 euros et vient compléter un premier datacenter existant. Son amortissement est programmé en 2034, au terme de la DSP. Ce centre de données constituera alors un nouvel actif pour Quimper Bretagne Occidentale.

« Ces datacenters de taille intermédiaire ne sont pas une version réduite des grands centres, mais bien une réponse adaptée à des besoins spécifiques. Ils répondent à des enjeux de souveraineté et de maîtrise locale des données, s’inscrivent dans des démarches RSE exigeantes, favorisent la valorisation énergétique et la mutualisation des ressources, et redonnent confiance aux acteurs publics comme privés dans leur indépendance numérique », déclarait récemment Ilham Djehaich, la présidente d’Infranum, à l’occasion de la publication d’un guide sur les datacenters de proximité.