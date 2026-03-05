Le groupe américain Broadcom a publié des résultats très solides pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2026, confirmant l’ampleur de la vague d’investissements dans l’intelligence artificielle. Pour le trimestre clos début février, Broadcom a enregistré un chiffre d’affaires de 19,3 milliards de dollars, en hausse de 29% sur un an et supérieur aux attentes des analystes. Le bénéfice net atteint 7,35 milliards de dollars, en progression annualisée de 34%. Le bénéfice ajusté par action non Gaap ressort à 2,05 dollars, en hausse de 28%s.

Cette performance repose sur deux activités aux dynamiques très différentes. La division solutions pour semi-conducteurs génère 12,5 milliards de dollars de revenus, en progression de 52% sur un an, portée par la demande des hyperscalers pour les infrastructures d’intelligence artificielle. À l’inverse, l’activité logiciels d’infrastructure – qui comprend notamment le portefeuille VMware – affiche une croissance quasi stable avec 6,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Elle progresse de seulement 1% contre 19% lors du précédent trimestre.

L’IA est désormais le principal moteur de la croissance du groupe. Les revenus directement liés à ces technologies ont plus que doublé (+106%) sur un an pour atteindre 8,4 milliards de dollars au cours du trimestre. Broadcom bénéficie largement de la demande pour les accélérateurs d’IA personnalisés et les solutions de réseaux destinées aux centres de données.

Le PDG du groupe, Hock Tan, s’est montré particulièrement confiant sur la trajectoire à long terme de l’entreprise. Selon lui, les revenus liés aux puces d’IA devraient nettement dépasser 100 milliards de dollars en2027. Le dirigeant a également indiqué que la capacité de mémoire nécessaire aux plateformes d’IA était sécurisée jusqu’en 2028, un élément destiné à rassurer les investisseurs sur la capacité de Broadcom à soutenir la demande.

À court terme, la dynamique devrait encore s’accélérer. Broadcom prévoit pour son deuxième trimestre fiscal un chiffre d’affaires d’environ 22 milliards de dollars, soit une progression d’environ 47 % sur un an, avec 10,7 milliards de dollars de revenus liés aux semi-conducteurs pour l’IA.