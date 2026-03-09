Un mois après sa sortie exclusive sur macOS, l’application de codage agentique d’OpenAI débarque nativement sur Windows, avec un sandboxing sur mesure développé en collaboration avec Microsoft. Un signal fort dans la course aux outils de développement pilotés par l’IA. Et un nouveau bond en avant pour l’IA agentique sous Windows.

Depuis le lancement de l’App Codex sur macOS début février, les développeurs sous Windows réclamaient une version native. Le problème n’était pas anodin : Codex nécessite un environnement d’exécution sandboxé pour isoler le code généré par l’IA du reste du système de fichiers, et les primitives d’isolation disponibles sous Windows rendaient l’exercice plus complexe que sous macOS. L’équipe Codex a donc travaillé directement avec Microsoft pour résoudre cette équation technique.

Le résultat, disponible depuis le 4 mars sur le Microsoft Store, n’est pas un simple portage. OpenAI revendique une application construite spécifiquement pour les environnements de développement Windows, avec un sandboxing natif et des workflows intégrés à PowerShell, sans obliger les développeurs à passer par WSL ou des machines virtuelles. Concrètement, la sandbox s’appuie sur des contrôles au niveau de l’OS (tokens restreints, ACL sur le système de fichiers, isolation dédiée) pour permettre aux agents IA de s’exécuter en toute sécurité. Détail qui compte : OpenAI a rendu cette sandbox open source, ouvrant la voie à son adoption par d’autres acteurs, Anthropic et Google en tête.

Agents parallèles, automatisations et Skills

L’App Codex sur Windows reprend l’intégralité des fonctionnalités de sa version macOS. Les développeurs peuvent orchestrer plusieurs agents de codage en parallèle, chaque tâche s’exécutant dans son propre worktree Git pour éviter les conflits. L’application intègre un système de « Skills » autrement dit des paquets réutilisables qui combinent instructions, ressources et scripts pour connecter Codex à des outils et workflows spécifiques, de Figma à Linear en passant par Cloudflare ou Vercel. Les automatisations permettent quant à elles de planifier des tâches récurrentes (triage de bugs, rapports de CI, briefs de release) dont les résultats alimentent une file d’attente de revue.

1,6 million d’utilisateurs hebdomadaires

Les chiffres témoignent de l’adoption rapide de la plateforme. L’App macOS a dépassé le million de téléchargements depuis son lancement initial. Le nombre d’utilisateurs hebdomadaires de Codex a plus que triplé depuis début 2026, atteignant 1,6 million, selon les données communiquées par OpenAI. Pour accompagner ce lancement Windows, l’éditeur frappe fort sur l’accessibilité : les abonnés ChatGPT Free et Go peuvent temporairement accéder à Codex, tandis que les abonnés Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu bénéficient d’un doublement de leurs limites d’utilisation jusqu’au 2 avril.

Un marché du codage agentique de plus en plus disputé

Avec cette App Windows, OpenAI reprend la main sur l’ingénierie logicielle sur PC. Près de 50 % des développeurs utilisent Windows à titre professionnel et plus de 56 % à titre personnel. Ignorer cette base utilisateurs revenait à laisser le champ libre aux concurrents. Car Codex entre en compétition directe avec Claude Code d’Anthropic et Antigravity de Google, deux plateformes qui proposent également une orchestration d’agents de codage. En rendant sa sandbox open source et en misant sur une intégration profonde avec l’écosystème Windows natif, OpenAI entend imposer Codex comme le standard de facto du développement assisté par agents IA, tous OS confondus.

L’App Codex pour Windows est téléchargeable gratuitement depuis le Microsoft Store. Un compte ChatGPT (gratuit ou payant) est requis pour l’utiliser.