La tension sur les composants mémoire continue de s’accentuer. Selon le Quotidien économique de Séoul, Samsung va relever d’environ 100 % le prix de ses mémoires NAND au deuxième trimestre 2026. Selon des sources industrielles, le plus grand fabricant mondial de mémoire NAND aurait déjà doublé ses prix au premier trimestre, ce qui porterait la hausse totale à 200% par rapport au dernier trimestre de 2025. Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de flambée des prix des mémoires flash, alimenté par l’essor de l’intelligence artificielle et par une offre volontairement contrainte de la part des fabricants.

La NAND, utilisée notamment dans les SSD, connaît depuis plusieurs mois un retournement spectaculaire de cycle. Après deux années de surproduction et d’effondrement des prix, les principaux fabricants ont réduit leurs volumes afin de rééquilibrer le marché et se concentrer sur des produits de pointe comme la mémoire à large bande passante (HBM). Selon Omdia, les deux premiers acteurs du marché, Samsung et SK hynix, devraient maintenir le pied sur le frein en réduisant d’environ 6% leur capacité de NAND en 2026.

Les grands fabricants semblent d’ailleurs agir de manière relativement concertée. Selon le cabinet d’études DRAMeXchange (TrendForce), le prix de transaction fixe moyen de la mémoire MLC (Multi-Level Cell) de 128 Gb – un produit NAND standard – a atteint 12,67 dollars le mois dernier. Cela représente une hausse de 33,9% sur un mois et surtout une progression annualisée de 452,3%.

Parallèlement, la demande explose sous l’effet des infrastructures d’IA. Les centres de données consomment des quantités croissantes de stockage rapide, notamment pour les nouvelles architectures d’accélérateurs et de systèmes d’inférence reposant sur de vastes volumes de SSD. Selon des analystes de Citi, Nvidia pourrait représenter à lui seul 9,3% de la demande mondiale de mémoire NAND cette année.

Pour Samsung, cette tension devrait se traduire par une amélioration spectaculaire de la rentabilité de l’activité NAND. Selon des estimations de KB Securities reprises par le quotidien coréen, les bénéfices d’exploitation de de la division NAND de Samsung devraient être multipliés par 14 cette année, avec une marge bénéficiaire bondissant à 48,5% cette année contre 6,4% l’an dernier.