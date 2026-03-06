L’éditeur francilien MyUnisoft, spécialisé dans les solutions de gestion comptable en mode SaaS, veut recruter 100 personnes en France cette année. La majorité des recrutements à venir sera pour son site de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec également une dizaine de postes ouverts à Toulouse.

Les intitulés de postes indiquent surtout une demande pour des profils techniques : développeurs·se·s, engineering managers, architectes bases de données, spécialistes en intelligence artificielle et technicien·ne·s support gestion.

MyUnisoft revendique 253 collaborateur·rice·s pour le moment, avec une clientèle de 1.300 cabinets d’expertise comptable et 250.000 TPE/PME utilisatrices de sa plateforme d’automatisation.

« La plateforme couvre l’ensemble de la chaîne comptable tout en garantissant des environnements sécurisés, souverains et conformes aux exigences réglementaires », souligne Grégoire Leclercq, le CEO de MyUnisoft. « De la facturation électronique à la génération des déclarations fiscales, en passant par les prévisions financières et les tableaux de bord augmentés, chaque module repose sur des algorithmes visant à fiabiliser, accélérer et enrichir l’exploitation des données », précise le communiqué. « Rejoindre MyUnisoft, c’est intégrer une entreprise où les idées comptent, où l’on apprend en permanence et où chaque collaborateur peut avoir un réel impact », ajoute Angélique Giron, la DRH de l’entreprise (cf. photo).

